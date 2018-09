James Bond: Pierce Brosnan è lo "007" più letale di sempre

Di Pietro Ferraro venerdì 28 settembre 2018

La rivista Forbes ha pubblicato una nuova statistica in cui è stato stabilito che il James Bond di Pierce Brosnan è il più letale di tutti gli "007" cinematografici, con un totale di 135 uccisioni registrate in tutte le sue quattro apparizioni cinematografiche. All'opposto spicca il James Bond di George Lazenby come il meno letale, con solo 5 uccisioni nella sua unica apparizione sullo schermo. Forbes riporta inoltre che in tutta la saga di Bond si è avuto un totale di 405 uccisioni per mano dell'iconico 007, il che significa che il Bond di Brosnan rastrella ben oltre un quarto del totale delle uccisioni, nonostante rappresenti solo un sesto del totale delle pellicole.

Sia Sean Connery che Roger Moore, che hanno interpretato James Bond in 7 film, non hanno raggiunto il body count di Brosnan nelle sue 4 apparizioni. Roger Moore batte Connery come secondo Bond più letale, con un body count registrato di 90 uccisioni. Anche Daniel Craig, anche lui apparso in 4 film, non è riuscito ad eguagliare il record di Brosnan, anche se Craig ha ancora la possibilità di aumentare il body count personale con il prossimo Bond 25 in uscita nel 2020

La statistica di Forbes non si è limitata alle uccisioni, ma ha stilato anche una classifica per gli 007 più "romantici" e il Bond di Roger Moore ha stabilito il maggior numero di incontri romantici, ben 17 in tutte le sue 7 apparizioni cinematografiche. In totale l'intera saga di Bond ha registrato un totale di 58 relazioni romantiche, con una media di due incontri romantici per film, dimostrando una volta per tutte che James Bond rimarrà per sempre un inguaribile tombeur de femmes.

Lo 007 di Craig è quindi ancora in grado di battere le 90 uccisioni del Bond di Pierce Brosnan, ma per riuscirci in "Bond 25" dovrà registrare un body count di almeno 45 avversari uccisi per insidiare il primato di Brosnan.

