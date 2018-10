Train to Busan, James Wan per il remake americano

Di Federico Boni lunedì 1 ottobre 2018

Il regista di Saw produrrà il remake a stelle e strisce del cult coreano Train to Busan.

Due anni dopo aver sbancato il botteghino di casa ed essersi tramutato in cult movie, Train to Busan di Yeon Sang-ho andrà incontro all'inevitabile remake americano.

New Line Cinema e James Wan, con la sua Atomic Monster, daranno vita al rifacimento, con Gary Dauberman allo script. Interpretato da Gong Yoo, Ma Dong-Seok, Jung Yu-mi, Choi Woo-Sik e Ahn So-Hee, il film originale ruotava attorno a Seok-woo, uomo divorziato da sempre troppo impegnato con il lavoro, che non gli lascia molto tempo libero da dedicare a sua figlia Soo-an. Quando quest'ultima decide di prendere il treno KTX per Busan per andare a trovare sua madre, Seok-woo è costretto ad accompagnarla. Il treno parte, ma ben presto un terribile virus si diffonde da una ragazza infetta e la gente comincia a trasformarsi in zombie. Per Seok-woo e sua figlia inizia così una drammatica lotta per la sopravvivenza.

In Italia la pellicola è uscita direttamente in home video insieme al prequel Seoul Station, con Kock-Media. Nel 2020, in Corea, dovrebbe uscire in sala il sequel.