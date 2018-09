Rocketman: prima immagine ufficiale di Taron Egerton nei panni di Elton John

Di Pietro Ferraro sabato 29 settembre 2018

Taron Egerton nei panni di Elton John nella prima immagine ufficiale del biopic "Rocketman".

Svelata una prima immagine ufficiale di Taron Egerton (Kingsman - Secret Service) nei panni di Elton John in Rocketman. Il biopic di Elton John è entrato in sviluppo nel 2012, quando il musicista ha dichiarato di volere la pop star Justin Timberlake per ritrarlo sul grande schermo. L'anno seguente Michael Gracey è stato scelto per dirigere con Tom Hardy collegato come protagonista, ma è a quel punto che lo sviluppo del film è entrato in una fase di stallo. Nel 2017 è stato poi annunciato che Hardy aveva abbandonato sostituito da Egerton e che Dexter Fletcher era il nuovo regista.

"Rocketman" racconterà la storia della vita di Elton John, a partire dai suoi primi anni fino alla sua svolta e alla ricaduta della tossicodipendenza, tornando poi alla vita e ad una seconda parte della sua carriera di enorme successo. Il film biografico è stato descritto come un "fantasy musicale", con un cast che include anche Jamie Bell come il leggendario paroliere Bernie Taupin, Bryce Dallas Howard come la madre di John e Richard Madden come John Reid, ex manager di lunga data del cantautore. Dexter Fletcher non è estraneo al biopic musicale, il regista ha recentemente terminato il biopic sui Queen, Bohemian Rhapsody, dopo il licenziamento di Bryan Singer.

Non ci sono dettagli sulla trama di "Rocketman", ma Taron Egerton ha recentemente partecipato adì alcune sessioni in studio per registrare alcuni dei più grandi successi di Elton John con risultati sorprendenti a quanto ha riferito il produttore del film, David Furnish, che è anche il marito di Elton John. Furnish che ha ascoltato le registrazioni ha detto che John ha trovato "sbalorditivo" il lavoro di Egerton.

Rocketman arriva nei cinema il 31 maggio 2019.







An epic musical fantasy. An uncensored human story. @TaronEgerton stars as Sir Elton John in @RocketmanMovie, in theatres Summer 2019. #Rocketman pic.twitter.com/m9QyDXQyTp

— Paramount Pictures (@ParamountPics) 28 settembre 2018

Fonte: Screenrant