Sesame Street, arriva il live-action musical con Jonathan Krisel alla regia

Di Federico Boni lunedì 1 ottobre 2018

Dopo anni di attesa, Sesamo Apriti torna al cinema con un musical in live-action.

Sarà il 39enne Jonathan Krisel, regista e co-creatore di Portlandia, a dirigere il live-action cinematografico di Sesamo apriti, programma televisivo educativo statunitense per bambini diventato famoso grazie alla presenza dei Muppet. Parola di Variety.

L'adattamento sarà un musical, made in Warner, con Shawn Levy (Arrival) produttore accanto a Michael Aguilar (Kidding). Autore dello script Chris Galletta, al lavoro su una sceneggiatura inizialmente scritta da Mike Rosolio.

E' dal 2012, quando i diritti sul progetto erano in mano alla 20th Century Fox, che si parla di un film su Sesame Street, con la svolta decisiva arrivata nel 2015, quando Sesame Workshop ha firmato un accordo di cinque stagioni con HBO e Warner Bros.

Nata nel 1969, con ben 46 stagioni tv, la serie è già sbarcata in sala in due occasioni: Sesame Street Presents Follow That Bird, nel 1985, ed Le avventure di Elmo in Brontolandia, nel 1999.

Fonte: Comingsoon.net