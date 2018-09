They Shall Not Grow Old: primo trailer del documentario di Peter Jackson

Di Pietro Ferraro domenica 30 settembre 2018

They Shall Not Grow Old: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario di Peter Jackson nei cinema americani dal 16 ottobre 2018.

Disponibile un primo trailer di They Shall Not Grow Old, il documentario di Peter Jackson sulla prima guerra mondiale. Jackson e il suo team hanno preso filmati in bianco e nero vecchi di 100 anni, convertendoli al colore, evidenziando così dettagli mai visti prima. Il trailer mostra la differenza tra i vecchi fimati e il lavoro che Jackson e il suo team hanno realizzato per mostrare la prima guerra mondiale come non era mai stata mostrata prima.

Peter Jackson voleva che gli uomini che combatterono in guerra raccontassero la loro storia in un modo mai visto prima, e sembra che abbia raggiunto questo obiettivo. Jackson ha sempre avuto una grande fascinazione per la prima guerra mondiale e si è proposto di raccontare la storia della vita quotidiana dei soldati che hanno combattuto, per mostrare i grandi sacrifici che sono stati fatti in una nuova era di armi e tecnologia.

Peter Jackson ha trascorso mesi immerso negli archivi della BBC e dell'Imperial War Museum, che in seguito si trasformarono in racconti e strategie su come realizzare "They Shall Not Grow Old and" e su come costruire la trama. Jackson ha usato le voci degli uomini coinvolti, e il film mostra la triste realtà della guerra in prima linea e l'atteggiamento del soldati nei confronti del conflitto. Il film racconta anche come mangiavano, dormivano, stringevano amicizie e persino come trascorrevano il loro tempo lontano dal fronte e dalle trincee.

Peter Jackson e il suo team hanno utilizzato tecniche all'avanguardia per rendere le immagini di "They Shall Not Grow Old" di cento anni fa come se fossero state girate in tempi moderni. Guardando il trailer è evidente che hanno fatto qualcosa di davvero speciale e diverso da qualunque cosa si è mai vista sulla prima guerra mondiale. Tuttavia riprendere filmati così vecchi e ripristinarli non è stato un compito facile come ha spiegato lo stesso Jackson.

Volevo attraversare la nebbia del tempo e trascinare questi uomini nel mondo moderno, in modo che potessero riconquistare la loro umanità ancora una volta, piuttosto che essere visti solo come personaggi tipo Charlie Chaplin in film d'archivio vintage. Utilizzando potenti computer per cancellare i limiti tecnici del cinema di 100 anni, possiamo vedere e ascoltare la Grande Guerra come l'hanno vissuta.

Secondo Peter Jackson spiega che "They Shall Not Grow Old" indaga le "speranze e le paure dei veterani, l'umiltà e l'umanità che rappresentavano una generazione mutata per sempre da una guerra globale". Il film sarà proiettato in anteprima il 16 ottobre negli Stati Uniti con una sessione speciale di domande e risposte con Jackson e poi nei cinema europei.

Fonte: Indiewire