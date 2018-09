Fat Buddies: trailer e poster della commedia d'azione cinese

Di Pietro Ferraro domenica 30 settembre 2018

Fat Buddies: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia d'azione di Bei-Er Bao.

Disponibili online due trailer e una locandine di Fat Buddies, una folle e spassosa commedia d'azione che segue due imbranati poliziotti sovrappeso, con una passione per hamburger e ciambelle, invischiati in una pericolosa indagine su alcuni trafficanti di droga. Come si intuisce dal trailer i due protagonisti indossano make-up e tute apposite come Eddie Murphy in Il professore matto e Gwyneth Paltrow in Amore a prima svista.

Il film ruota intorno ad un paio di maldestri e robusti poliziotti che si trovano nel cuore di un caso di traffico di droga. L'agente "J" (Zhang Wen) è stato colpito alla testa durante una missione, riportando danni all'ipotalamo. Durante il periodo di riabilitazione, J è diventato gradualmente un omone grasso di 136 chili e ha sofferto di una grave narcolessia, ma nonostante ciò J si considera ancora in grado di operare sul campo. Alla fine J riesce a tornare in servizio e si reca in Giappone per recuperare alcuni documenti riservati. Dopo aver ottenuto il file, J lo apre senza autorizzazione per scoprire dove si nasconde l'organizzazione criminale e portare a termine la missione che ha dovuto abbandonare, ma mentre consulta il file in un ristorante giapponese perde i sensi. J si risveglia in ospedale dove incontra la guardia di sicurezza Handsome Hao (Bei-Er Bao) che per dimostrare di non essere un buono a nulla si unisce alla missione.

Il cast del film è completato da Ingfei Guo, Yu Kohata, Yasuaki Kurata, Clara Lee, Yuwu Qi, Jia Song, Juncong Xu e Yijun Zeng.

Il film è diretto da Bei-Er Bao, un attore diventato regista che ha iniziato a farsi le ossa in televisione, prima di fare di "Fat Buddies" il suo debutto alla regia. Bao è molto più conosciuto dall'altra parte della macchina da presa, avendo accumulato oltre 20 crediti cinematografici come attore. I suoi film sono molto popolari in Cina, ma non hanno mai attirato interesse a livello internazionale, ma "Fat Buddies" potrebbe cambiare le cose.

Fonte: HKCinema