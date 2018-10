Venerdì 13: lo sceneggiatore del film originale vince la causa sui diritti del film

Di Pietro Ferraro lunedì 1 ottobre 2018

Sono stati fatti dei progressi nella causa legale per i diritti su "Venerdì 13" che ha visto lo sceneggiatore Victor Miller prevalere in tribunale.

Il ritorno di Michael Myers nei cinema il prossimo 25 ottobre è anticipato da previsioni più che ottimistiche al box-office, con stime che parlano di un'apertura da ben 50 milioni di dollari, stime che dovrebbero segnare un record per il weekend di apertura più alto del franchise. Per i fan dei film "slasher" e degli horror anni '80 un ritorno in pompa magna del serial killer di Halloween ha creato parecchie aspettative su un potenziale altro ritorno, quello di un'altra popolare icona horror, il Jason Voorhees della saga Venerdì 13.

Per quanto riguarda lo status di un nuovo poteziale film di "Venerdì 13" tutto è finito in stand-by, in attesa dell'esito di una battaglia legale in corso. Victor Miller, sceneggiatore del primo "Venerdì 13" del 1980, ha cercato di rivendicare la proprietà del suo lavoro scritto attraverso una clausola del "Copyright Act" degli Stati Uniti che consente agli autori originali di rescindere una concessione di diritti dopo 35 anni. I produttori e gli attuali detentori dei diritti, tra cui il regista del film Sean Cunningham, hanno risposto citando in giudizio Miller. Cunningham e soci affermano che i servizi di Miller erano un lavoro su commissione sotto la supervisione diretta di Cunningham, e che l'autore è già stato risarcito a dovere.

Per oltre un anno la battaglia legale è rimasta in una fase di stallo, in attesa di una sentenza finale da parte del giudice. E ora quella sentenza è arrivata, con il tribunale che si è pronunciato a favore di Miller. Ufficialmente il giudice Stefan Underhill ha stabilito che Miller non ha scritto il film come un lavoro su commissine, e non c'erano prove sufficienti per dimostrare il contrario. Nonostante la sentenza favorevole, Miller riacquisterà solo i diritti sul film negli Stati Uniti e ci sono buone probabilità che i querelanti ricorrano in appello.

Oltre ad un eventuale ricorso ci sarebbero anche ulteriori complicazioni riguardanti il ​​personaggio di Jason Voorhees. Il giudice Underhill ha precisato che Miller ha creato il personaggio come un giovane ragazzo che è affogato nel film originale, con sua madre, la signora Voorhees, che interpreta il killer del film. La micidiale versione adulta di Jason non è entrata in gioco fino al sequel, e nel secondo film non ha nemmeno la sua iconica maschera da hockey indossata a partire dal terzo film. Per questo secondo Underhill ci sarebbe spazio di manovra per un appiglio legale che permetterebbe ai produttori di mantenere un copyright indipendente sul Jason adulto mostrato nei sequel, ma questa eventualità dovrebbe essere materiale per un'ulteriore causa.

Questa sentenza è un primo passo per sbloccare un potenziale nuovo film di "Venerdì 13". La produzione di un nuovo film non poteva iniziare fino a quando la disputa legale non si era ufficialmente conclusa, quindi, indipendentemente da chi ha vinto, questa decisione può essere considerata un grande progresso sulla strada per rivedere finalmente Jason riemergere da Crystal Lake e tornare sul grande schermo a mieter vittime per la gioia dei fan.

Fonte: Bloody Disgusting / The Hollywood Reporter