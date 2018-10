Box Office Italia, domina Gli Incredibili 2

Di Federico Boni lunedì 1 ottobre 2018

Il film Pixar e The Nun sempre in testa, in attesa di Venom.

Box Office Usa, Night School batte Smallfoot Night School batte Smallfoot: il mio amico delle nevi al debutto americano. Ancora nettamente primo. Gli Incredibili 2 ha mantenuto il trono del box office italiano dopo l'esordio show di 7 giorni fa, incassando altri 2 milioni e mezzo di euro in 4 giorni. Il totale ha così toccato quota 8.278.156 euro, con 1.275.098 spettatori paganti e i 12 milioni di Hotel Transylvania 3 sempre più vicini. Dietro l'animazione tiene l'horror con The Nun, in grado di incassare un altro milione di euro. Totale da 4.235.815 euro per il titolo Warner, con Spike Lee 3° all'esordio.

403.229 euro in 4 giorni per Blackkklansman, riuscito a battere Ricchi di Fantasia. Male la prima commedia italiana di stagione, con solo 329.928 euro in cassa e una media per copia inferiore ai mille euro. Meglio ha fatto Michelangelo - Infinito, con 312.138 euro in 4 giorni e una media di 1.164 euro, mentre Sei ancora Qui si è accontentato di 229.212 euro e l'Uomo che Uccise Don Chisciotte di 195.162 euro. Altro debutto in ottava posizione con i 188.313 euro di Tutti in Piedi, mentre Una storia senza Nome ha raggiunto i 617.117 euro e The Equalizer 2 si è avvicinato al milione e mezzo. Tra le altre uscite, Girl ha incassato 52.542 euro spalmati in 44 sale.

Weekend molto ricco anche il prossimo grazie alle uscite di Venom, Papa Francesco - Un Uomo di Parola, Opera senza autore, The Wife - Vivere nell'ombra, Smallfoot - Il mio amico delle nevi, Il bene Mio, Un nemico che ti vuole bene, Non è vero ma Ci Credo, The Domestic, L'albero dei frutti selvatici e Oltre la nebbia - Il mistero di Rainer Merz.