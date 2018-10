Dracula di Bram Stoker: le action-doll "Redman Toys" di Gary Oldman

Di Pietro Ferraro lunedì 1 ottobre 2018

Redman Toys ha realizzato due nuove action-doll ispirate al Conte Vlad Tepes di Gary Oldman nel "Dracula" di Francis Ford Coppola.

La figura del vampiro ha mantenuto intonso il suo fascino nonostante operazioni discutibili come l'adattamento della saga di Twilight, che ha ridotto Nosferatu e la sua progegie ad una macchietta in salsa "romance". Nonostante ciò Dracula resta una figura iconica rivisitata in diverse salse, tra le più rilevanti e nostre preferite ricordiamo: il tormentato Nosferatu di Klaus Kinski, il fascinoso vampiro di città Jerry Dandridge del classico anni '80 Ammazzavampiri, l'ambiguo e mellifluo Lestat di Tom Cruise in Intervista con il vampiro per culminare nel dracula "dandy" londinese di Gary Oldman protagonista del Dracula di Francis Ford Coppola, adattamento del classico letterario di Bram Stoker.

E' proprio al Vlad Tepes di Gary Oldman che Redman Toys ha dedicato due diverse action-doll realizzate in scala 1/6 (circa 30 cm in altezza). Le figures ritraggono il Dracula anziano incontrato dal Jonathan Harker di Keanu Reeves nel remoto castello transilvano, e l'incarnazione più giovane e fascinosa di Dracula che approda a Londra e seduce la Mina Murray Harker di Winona Ryder.

L'action-doll dell'anziano Dracula "transilvano" denominata "RED" porta la bizzarra acconciatura è il raffinato e sontuoso abito (veste bianca e rossa) sfoggiati nel film, con l'aggiunta di un paio di accessori extra: una spada in metallo, una statua di Dracula e un rasoio da barba.

L'action-doll del giovane Dracula "londinese" denominata "BLUE" indossa un elegante abito grigio da gentleman completo di cappello a tuba , un paio di occhiali blu e un bastone da passeggio in metallo.

Le nuove action-doll del Dracula di Coppola prodotte da Redman Toys sono disponibili in pre-ordine QUI