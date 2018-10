Roma 2018, il programma di Alice nella Città - arrivano Timothéé Chalamet, Jim Parsons e Jaden Smith

Di Federico Boni lunedì 1 ottobre 2018

Ricco programma per Alice nella Città 2018, sezione parallela e autonoma della Festa del Cinema di Roma.

In attesa che la Festa del Cinema presenti il suo programma ufficiale, annunciato per venerdì 5 ottobre, Alice nella Città, sezione parallela e autonoma della Festa romana giunta alla sua XVI edizione, ha ufficializzato il suo, con 11 film nel concorso Young Adult, 10 della sezione Alice Panorama, 9 titoli in Panorama Italia, 2 film fuori concorso, 6 eventi speciali e 3 serie.

In pre-apertura il 7 ottobre, con Rowan Atkinson che incontrerà il pubblico, Johnny English colpisce ancora, mentre tra i titoli in concorso spicca Ben Is Back di Peter Hedges, con il figlio Lucas al fianco di Julia Roberts, che interpreta una madre coraggiosa che cercherà in tutti i modi di proteggere la propria famiglia, facendo delle scelte drastiche e particolarmente difficili. Sempre in concorso spazio a Behold My Heart di Joshua Leonard con Charlie Plummer e Marisa Tomei e a In Your Hands di Ludovic Bernard con Kristin Scott-Thomas, ma in cartellone ci sono anche Rémi di Antoine Blossier, adattamento in live-action del celebre romanzo poi diventato cartoon, e Dilili in Paris di Michel Ocelot, regista dell'acclamato Kirikù e la strega Karabà. Si prosegue poi con Up and down di Paolo Ruffini, Fiore gemello di Laura Luchetti, Jellyfish, il doc Butterfly e A Kid Like Jake con Claire Danes e Jim Parsons. Nella sezione Panorama Internazionale occhio a Friday’s Child con Ty Sheridan, mentre tra gli italiani spiccano Zen sul ghiaccio sottile di Margherita Ferri, Bene ma non benissimo di Francesco Mandelli e lo zombie-movie Go Home, di Luna Gualano. A chiudere l'edizione la commedia Ti presento Sofia di Guido Chiesa, con Micaela Ramazzotti e Fabio De Luigi.

Candidato agli Oscar per Chiamami col tuo nome, Timothéé Chalamet sarà a Roma con Hot Summer Nights, suo film d'esordio in Italia mai visto prima, con la Capitale pronta ad accogliere anche Charlie Plummer, Jaden Smith, in città con “Skate Kitchen“, e Jim Parsons, divo di The Big Bang Theory.