Antlers: nuove foto dal set del film horror prodotto da Guillermo Del Toro

Di Federico Boni martedì 6 novembre 2018

Antlers: riprese in corso per l'horror di Scott Cooper prodotto da Guillermo del Toro.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Riprese in corso a Vancouver, nella British Columbia, per l'horror Antlers prodotto da Guillermo del Toro. Fox Searchlight ha reso disponibili via Instagram una serie di nuove foto dal set di questo thriller-horror sovrannaturale diretto da Scott Cooper (Hostiles).

In Antlers, le vite di un'insegnante di una piccola città dell'Oregon (Keri Russell) e suo fratello (Jesse Plemons), lo sceriffo locale, s'intrecciano con quella di un giovane studente (Jeremy T. Thomas), che custodisce un pericoloso segreto, con conseguenze spaventose.

Il cast di Antlers include anche Graham Greene (Molly's Game), Scott Haze (Venom), Rory Cochrane (Hostiles) e Amy Madigan.

Il film è stato scritto da Henry Chaisson (Open 24 Hours) e Nick Antosca (The Forest, "Channel Zero") con revisioni di Scott Cooper, dal racconto "The Quiet Boy" di Antosca.





























Antlers, un horror prodotto da Guillermo Del Toro per Scott Cooper: via alle riprese

Scott Cooper, regista di Black Mass e Crazy Heart, è tornato oggi sul set per dare il via alle riprese di Antlers, horror Fox Searchlight Pictures che ha preso vita a Vancouver. Tratto dal racconto The Quiet Boy di Nick Antosca e sceneggiato da Henry Chaisson (Open 24 Hours) e Antosca (The Forest, Channel Zero), il film è poi stato revisionato dallo stesso Cooper.

In "Antlers" una giovane insegnante dell'Oregon (Keri Russell) e suo fratello (Jesse Plemons), lo sceriffo locale, incrociano le proprie esistenze con un giovane studente (Jeremy T. Thomas) che custodisce un pericoloso segreto dalle spaventose conseguenze. A completare il cast Jeremy T. Thomas, Graham Greene, Scott Haze, Rory Cochranee e Amy Madigan. Come direttore della fotografia c'è invece Florian Hoffmeister (The Deep Blue Sea), affiancato dallo scenografo Tim Grimes (The Wrestler), il montatore Dylan Tichenor (Zero Dark Thirty), la costumista Karin Nosella (Insomnia), il supervisore degli effetti speciali Shane Mahan (Avengers: Infinity War) e i truccatori Lindala Schminken (Godzilla) e Toby Lindala (The Revenant).

Tra i produttori della pellicola il premio Oscar Guillermo del Toro, David S. Goyer, J. Miles Dale e Kevin Turen. Antlers è il primo progetto ufficiale dell'accordo siglato da Del Toro e la Searchlight, tra produzione, regia e sceneggiatura.

Fonte: Comingsoon.net