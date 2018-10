The Nun da record: miglior incasso dell'Universo Conjuring

Di Federico Boni lunedì 1 ottobre 2018

L'Universo Conjuring sempre più spaventosamente ricco.

Stroncato dalla critica eppure in grado di sbancare i box office di tutto il mondo. The Nun, costato appena 22 milioni di dollari, è infatti diventato il film dell'Universo Conjuring ad aver incassato più dollari.

109,018,048 quelli raccolti fino ad oggi negli Usa, da aggiungere ai 221,000,000 dollari incassati all'estero. Totale: 330,018,048 dollari d'incasso worldwide. Una cifra straordinaria, che ha visto la pellicola diretta da Corin Hardy battere i 320.4 milioni di The Conjuring 2, i 319.5 di The Conjuring, i 306.5 di Annabelle: Creation e i 257 di Annabelle.

Con appena 5 film a disposizione, costati complessivamente 103.5 milioni di dollari, la Warner ha incassato solo dal botteghino 1 miliardo e 533.5 milioni di dollari. Una gallina dalle uova d'oro da spremere teoricamente all'infinito, con spin-off pronti a sorgere come funghi insieme agli immancabili sequel e prequel. Non a caso Annabelle 3 uscirà nel 2019, mentre The Conjuring 3 nel 2020. Impossibile, poi, non ipotizzare un The Nun 2, visto lo scettro appena conquistato.