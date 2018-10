Pitch Perfect 4: Rebel Wilson e il cast accennano ad un quarto film su Twitter

Di Pietro Ferraro martedì 2 ottobre 2018

Rebel Wilson e il cast di "Pitch Perfect" stuzzicano i fan su Twitter su un quarto film.

Un potenziale Pitch Perfect 4 è stato recentemente accennato da Rebel Wilson in un post sui social media. L'attrice si è unita ad Anna Camp, Brittany Snow e Chrissie Fit per la festa di compleanno di Camp, che in Pitch Perfect interpreta Aubrey Posen, e suo marito Skylar Astin. Le quattro donne si sono riunite per scattare una foto in cui tutte le attrici accennano ad un "4" con le dita. Ciò ha portato ad ipotizzare che un "Pitch Perfect 4" potrebbe essere in lavorazione, soprattutto perché ognuna delle attrici ha condiviso la foto sui propri account social media.

Anna Kendrick, che non era alla festa di compleanno, ha detto in passato che le piacerebbe tornare per un "Pitch Perfect 4". Kendrick ha detto che ci fosse la possibilità avrebbero continuato a farlo "per sempre". In un'intervista della scorsa settimana Brittany Snow ha parlato dell'idea di una quarta puntata.

Penso che tutti noi saremmo a bordo, abbiamo trascorso momenti meravigliosi girando quei film, abbiamo stretto legami di amicizia durante quel franchise...una parte di noi sa che il capitolo potrebbe essere chiuso e va bene, ma siamo ancora incredibilmente vicine e probabilmente li faremo, se ci vorranno, fino alla fine dei tempi.

Rebel Wilson ha fatto eco ai pensieri di Brittany Snow, dichiarando che farebbero ancora altri film insieme, anche se lo studio smettesse. "Faremo il nostro film sui nostri telefoni perché ci vogliamo bene" ha detto Wilson. Ovviamente un post sui social media non significa che "Pitch Perfect 4" stia accadendo ufficialmente, ma rafforza il fatto che nell'eventualità tutto il cast è pronto a tornare.

Ad oggi il franchise "Pitch Perfect" ha generato incassi per oltre 565 milioni di dollari in tutto il mondo, il che significa che lo studio dal punto di vista finanziario potrebbe essere interessato a riportare sullo schermo le Bellas. Delle tre puntate precedenti, il secondo film ha registrato il maggior incasso, guadagnando 287 milioni in tutto il mondo.

"Pitch Perfect 4" potrebbe benissimo accadere, ma al momento non c'è stata alcuna conferma ufficiale che ciò sia nei piani dello studio. "Pitch Perfect 3" è stato un riuscito mix di action-comedy, nostalgia e coinvolgenti numeri di canto e ballo, con coreografie curatissime supervisionate dalla regista Trish Sie specialista in video musicali.