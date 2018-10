Country for Old Men: trailer e poster del documentario di Stefano Cravero e Pietro Jona

Di Pietro Ferraro martedì 2 ottobre 2018

Country for Old Men: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario di Stefano Cravero e Pietro Jona nei cinema italiani dal 1° ottobre 2018.

Dal 1° ottobre arrriva nei cinema italiani Country for Old Men di Stefano Cravero e Pietro Jona: racconto dell'incredibile comunità di pensionati statunitensi che vive nella città andina di Cotacachi, in Ecuador.

Al cinema distribuito da Lab 80 film, Country for Old Men è stato presentato al ventinovesimo Trieste Film Festival: protagonisti sono i cittadini americani che, giunti alla pensione, hanno deciso di trasferirsi a Cotacachi, più di duemila metri sulle Ande. Accomunati dal desiderio di trascorrere gli ultimi anni di vita in condizioni "migliori" da quelle che vivrebbero restando in patria, i personaggi del film rappresentano una classe media che negli Stati Uniti della crisi economica non è più in grado di sostenere il tenore di vita a cui si è abituata.

Tra tentativi improbabili di imparare la lingua locale, enormi recinzioni per proteggere le proprie case, corsi di ginnastica alternativi e fondazioni per cani randagi, "Country for Old Men" racconta la vita quotidiana della nutrita comunità locale di uno dei popoli più stanziali e meno adattabili al mondo. Decisi a perseguire il proprio sogno di felicità, un American Dream che a Cotacachi appare quanto mai surreale, i protagonisti di "Country for Old Men" vivono reclusi nella propria bolla, trascorrendo il tempo all'interno delle abitazioni blindate che si sono costruiti. Mentre l'osservazione documentaria si alterna alle interviste, le immagini, i suoi e il paesaggio umano e naturale della sierra andina fanno da contrappunto alla vita fuori contesto dei protagonisti.

Abbiamo cercato di capire se sia davvero possibile riuscire a replicare la propria vita ed essere felici a migliaia di chilometri da casa, in un contesto completamente diverso. A realizzare, insomma, il sogno americano lontano dal paese che lo ha generato. Abbiamo tentato di ridurre al minimo le interviste e gli accenni al passato e alla storia personale dei nostri protagonisti per raccontare una comunità che si svela nel suo eterno nuovo presente. Stefano Cravero e Pietro Jona - Registi

La trama ufficiale:





Benvenuti a Cotacachi, in Ecuador, dove gli americani inseguono ancora l’«American Dream», in una sorta di paradossale migrazione al contrario. Centinaia di pensionati nord-americani hanno scelto di passare i loro ultimi anni di vita in questa piccola cittadina annidata tra due vecchi vulcani. Protetti dagli alti muri di cinta dei loro complessi residenziali di lusso o sistemati precariamente nelle piccole case del centro, Bruce e Claudia, Michael, Cynthia, Mia, Bob, Jack e Eileen tentano, ognuno a modo suo, di continuare a vivere secondo l’American Way. Cos’è che li ha spinti laggiù: il mito della “nuova frontiera”, lo stesso che aveva animato i loro antenati? O forse li ha costretti il basso importo mensile della loro pensione? Tra chiamate su skype ai parenti lontani e le meticolose cure che dedicano ai numerosi cani randagi, i protagonisti di questa storia vivono l’esperienza di un nuovo Eden, recluso nella propria bolla; tuttavia, qualcuno provvisto di maggior lucidità è capace di scorgere un parallelo tra le loro vite e quelle dei rifugiati di ‘Casablanca’. Anche qui, infatti, si aggirano degli spettri: quelli di un mondo, un tempo familiare, che ha cominciato a crollare…

ELENCO SALE