Ora e sempre riprendiamoci la vita: trailer e poster del documentario sugli "Anni di Piombo"

Di Pietro Ferraro martedì 2 ottobre 2018

Ora e sempre riprendiamoci la vita: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Silvano Agosti nei cinema italiani dal 4 ottobre 2018.

Il 4 ottobre Cinecittà Luce distribuisce nelle sale d'Italia Ora e sempre riprendiamoci la vita, il documentario di Silvano Agosti che racconta gli eventi che hanno caratterizzato il decennio 1968-1978, con i loro protagonisti e la documentazione esatta del loro svolgimento.





"In futuro, se ci sarà uno storico onesto, sentirà come legittima la necessità di avvicinare i dieci anni trascorsi dal 1968 al 1978 ai grandi eventi che hanno saputo cambiare il mondo come la rivoluzione francese e la rivoluzione russa". Questo il pensiero guida al quale abbiamo affidato con particolare emozione la nostra memoria personale e i materiali cinematografici che abbiamo realizzato o raccolto durante quegli anni e che rappresentano il corpo fisico delle lotte e delle conquiste ottenute ovunque in quel decennio. La loro preziosità in un Paese privo di memorie come questo, rappresenta una testimonianza rara sulla potenza della dignità umana in continua lotta verso il proprio riscatto.

Il documentario include interviste dei personaggi che hanno avuto una funzione di leadership come Franca Rame, Dario Fo, Clara Sereni, Franco Piperno, Oreste Scalzone e Mario Capanna. Il film include ulteriori interventi di Bernardo Bertolucci, Paolo Pietrangeli , Oreste Scalzone, Massimiliano Fuksas, Nuto Revelli, Bruno Trentin, Bruno Attilio, Emanuele Severino Pietro Valpreda Massimo Cacciari, Manlio Milani, Lucia Calzari, Alberto Grifi.

NOTE DI REGIA

Trattandosi di un film prevalentemente realizzato con rari documenti filmati nella decade 1968 – 1978 ho assunto una posizione non cronachistica, cercando di dare alle immagini che mi scorrevano davanti una valenza essenzialmente storica. Sono stati anni di meravigliose conquiste sociali delle quali non esiste quasi traccia alcune nelle cronache ufficiali perché misteriosamente quel glorioso periodo di lotte è stato quasi interamente sepolto sotto il marchio di “ANNI DI PIOMBO”. In realtà, grazie a numerosi movimenti tra i quali spiccano IL MOVIMENTO STUDENTESCO, IL MOVIMENTO DEI LAVORATORI, IL MOVIMENTO DELLE FEMMINISTE IL MOVIMENTO DI OCCUPAZIONE DELLE CASE E IL MOVIMENTO DEI SOLDATI DEMOCRATICI si sono ottenute alcune importanti conquiste, tra cui l’articolo 18 a difesa del posto di lavoro, lo Statuto dei lavoratori, la Legge sull’aborto, la Scala mobile per equiparare i salari a eventuali aumenti dei prezzi al consumo.

Ci sono voluti poi cinquant’anni di governi selvaggi per cancellare definitivamente queste importanti vittorie, magari in nome di qualche GRAVE CRISI o di delirate iniziative su presunte garanzie di lavoro, proprio sulle soglie di un’Era che presto vedrà sparire il novanta per cento delle opportunità lavorative e grazie alle nuove tecnologie indispensabili per la progressiva Automazione delle Industrie. Sono stati necessari 40 anni di malgoverno per cancellare tutte queste importanti vittorie. Ma un fondamentale risultato di quegli anni non potrà mai più essere cancellato. I movimenti di quel decennio, coinvolgendo gran parte della società, hanno visto LENTAMENTE infrangersi IL PRINCIPIO DI AUTORITÀ, hanno determinato e visto nascere come barriera di difesa nei confronti di uno Stato genericamente “istituzionale” da sempre antagonista al benessere del Paese e dei suoi cittadini uno Stato formato da movimenti spontanei di gente con un preciso obbiettivo da raggiungere che potremmo definire LO STATO DEL POPOLO. Ho poi voluto dedicare questo film a tutti coloro che in quegli anni sono morti lottando per un mondo diverso e una vita migliore. [Silvano Agosti]