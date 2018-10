Halloween di John Carpenter torna nei cinema a 40 anni dall'uscita |15-16-17 ottobre

Di Federico Boni martedì 2 ottobre 2018

40 anni dopo, Halloween tornerà in sala con distribuzione QMI Stardust.

Halloween 2018: prima clip ufficiale 'Michael attacca Laurie' Michael Myers ritorna nel sequel / reboot "Halloween" diretto da David Gordon Green - Al cinema dal 25 ottobre 2018. In attesa del sequel diretto da David Gordon Green, nei cinema d'Italia dal 25 ottobre, Halloween - La notte delle streghe di John Carpenter, capolavoro indiscusso del 1978, tornerà nelle sale del Bel Paese da lunedì 15 a mercoledì 17 ottobre, distribuito da QMI Stardust.

Un evento speciale nella versione restaurata e rimasterizzata, creata appositamente per festeggiare l’anniversario in tutto il mondo. "Sono entusiasta all'idea che l'originale torni in sala, mentre ci prepariamo per l'uscita del sequel. Poter vedere entrambi i film al cinema è elettrizzante", ha commentato Carpenter, 40 anni or sono autore di un film leggendario.

Distribuito in sala per la prima volta il 25 ottobre del 1978 in Missouri, Halloween - La notte delle streghe di Carpenter divenne da subito un film di culto. Girato in soli 20 giorni e costato 300 mila dollari, fu distribuito in tutto il mondo con un incasso di oltre 70 milioni, diventando in breve tempo un classico. Michael Mayers divenne una delle maschere horror più amate degli anni '80, lanciando nell'Olimpo di Hollywood una giovanissima Jamie Lee Curtis. Un film che inaugurò di fatto il genere slasher movie.

Halloween sarà distribuito in versione digitale restaurata e rimasterizzata, realizzata sotto la supervisione del direttore della fotografia Dean Cundey, e in lingua originale con sottotitoli italiani.

La trama? Michael Myers, ha trascorso gli ultimi 15 anni rinchiuso in un sanatorio sotto le cure dello psichiatra infantile Dr. Sam Loomis. Il 30 ottobre 1978, Myers fugge e fa ritorno a casa, trasformando la notte delle streghe in qualcosa di molto più sinistro…