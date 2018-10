Roma 2018, In viaggio con Adele: trailer, foto e poster del film di Alessandro Capitani

2 ottobre 2018

In viaggio con Adele: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Alessandro Capitani nei cinema italiani dal 18 ottobre 2018.

Vision Distribution ha reso disponibili un primo trailer, foto e una locandina di In viaggio con Adele, opera prima di Alessandro Capitani, David di Donatello con il cortometraggio “Bellissima”.

Il film segue Adele, una ragazza venticinquenne con la sindrome di Asperger la cui esistenza viene stravolta proprio dalla morte improvvisa della madre, Abbandonata da tutti i parenti, che non hanno nessuna intenzione di prendersene cura, Adele incontrerà Aldo, un vecchio attore sessantacinquenne, convocato in Puglia proprio per un ultimo saluto alla defunta Margherita.

Nato da un soggetto di Alessandro Haber, Tonino Zangardi e Nicola Guaglianone, quest’ultimo autore anche della sceneggiatura, il film è prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica con il sostegno di Apulia Film Commission.

Adele (Sara Serraiocco) è una ragazza speciale. Libera da freni e inibizioni, indossa solo un pigiama rosa con le orecchie da coniglio, non si separa mai da un gatto immaginario e colora il suo mondo di Post-it, dove scrive tutto quello che le passa per la testa. Cinico e ipocondriaco, Aldo (Alessandro Haber) è un attore di teatro che, appoggiato da Carla (Isabella Ferrari) - sua agente, amica e occasionale compagna di letto - si trova alla vigilia della sua ultima grande opportunità nel mondo del cinema. L' improvvisa morte della mamma di Adele sconvolge i piani di Aldo che scopre solo ora di essere il papà della ragazza. Con il compito di dirle la verità e l’intento di liberarsene, Aldo parte con Adele risalendo dalla Puglia su una vecchia cabrio per affrontare un viaggio dalla meta incerta: una nonna scorbutica, una zia avida, un fidanzato misterioso. Accomunati dalla solitudine e dal bisogno di amore, i due si scopriranno poco a poco, inaspettatamente, un padre e una figlia.

"Il viaggio di Adele" sarà il film preapertura alla Festa del Cinema di Roma (17 ottobre) per poi uscire nelle sale il 18 ottobre.