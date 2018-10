The Challenger, Michelle Williams sarà l'astronauta/insegnante Christa McAuliffe al cinema

Di Federico Boni mercoledì 3 ottobre 2018

Michelle Williams 'astronauta' al cinema con The Challanger.

A breve in sala con Venom, Michelle Williams sarà l'insegnante trasformata in astronauta Christa McAuliffe in The Challanger. In cabina di regia Martin Zandvliet, 47enne danese nel 2017 candidato agli Oscar grazie a Land of Mine - Sotto la sabbia, con Jayson Rothwell allo script.

Il 28 gennaio 1986 lo Space Shuttle Challenger decollò da Cape Canaveral ed esplose poco dopo il decollo, uccidendo tutti e sette i membri dell'equipaggio. Tra i sette c'era anche la McAuliffe, insegnante di scuola superiore del New Hampshire selezionata per unirsi al progetto Teacher in Space della NASA. Successivamente, la McAuliffe è stato onorata con una postuma Medaglia d'Onore dello Spazio da parte del Congresso.

Jill Ahrens, Ryan Ahrens, Drew Brees, Tony Parker, Michael Finley e Derrick Brooks produrranno la pellicola, che andrà incontro alle riprese nella primavera del 2019.

Fonte: HollywoodReporter