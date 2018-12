Vice - L'uomo nell'ombra: trailer italiano del biopic su Dick Cheney con Christian Bale

Di Pietro Ferraro venerdì 7 dicembre 2018

Vice: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico di Adam McKay nei cinema italiani dal 3 gennaio 2019.

Dopo le 6 nomination recentemente collezionate ai Golden Globe, tra cui miglior film, regista e attore protagonista a Christian Bale, Eagle Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano del biopic Vice - L'uomo nell'ombra del regista Adam McKay (La grande scommessa).

Nel film Christian Bale veste i panni di Dick Cheney, il vice-presidente più potente della storia americana, considerato da molti il “vero numero uno” della Casa Bianca durante l’amministrazione di George W. Bush. Il film racconta l’ascesa dell’uomo “nell’ombra”, che a poco a poco ha preso in mano le redini del gioco.

Il cast del film oltre a Christian Bale, (The Fighter, Batman Saga, American Hustle - L’apparenza Inganna) include Amy Adams (Arrival, Justice League, Animali Notturni) nel ruolo di Lynne Cheney, Steve Carell (La Battaglia dei Sessi, Café Society, 40 Anni Vergine) nei panni del Segretario della Difesa Donald Rumsfeld e Sam Rockwell (Tre Manifesti a Ebbing Missouri, Moon) che interpreta George W. Bush.

"Vice - L'uomo nell'ombra" arriva nei cinema italiani dal 3 gennaio 2018.

Vice - L'uomo nell'ombra: trailer e poster del biopic su Dick Cheney con Christian Bale

Come annunciato primo trailer di Vice - L'uomo nell'ombra è qui accompagnato da una locandina ufficiale. Il film è un biopic su Dick Cheney ex vicepresidente degli Stati Uniti interpretato da un irriconoscibile Christian Bale.

Il regista Adam McKay si concentra su Dick Cheney e sul potere che è riuscito ad ottenere durante il suo periodo di tempo alla Casa Bianca sotto la presidenza di George W. Bush.

Il trailer si apre con una conversazione tra Christian Bale nei panni di Dick Cheney che, a parte la voce, è irriconoscibile, e Sam Rockwell nei panni di George W. Bush, che sta proponendo a Cheney la vicepresidenza. Cheney è pronto a cogliere l'occasione e a sfruttare il potere della prestigiosa carica. Il cast include anche Amy Adams nei panni di Lynn Cheney e Steve Carell in quelli di Donald Rumsfeld. Il cast è completato da Tyler Perry, Bill Pullman, Lily Rabe, Allison Pill, LisaGay Hamilton, Justin Kirk, Eddie Marsan e Shea Whigham.

In attesa di un trailer italiano godetevi il talentuoso Christian Bale in versione originale, con un paio di candidature all'Oscar, miglior attore e miglior trucco, che si profilano all'orizzonte. "Vice - L'uomo nell'ombra" arriva nei cinema italiani il 3 gennaio 2019.

Vice: annuncio trailer e foto del biopic su Dick Cheney con Christian Bale

In attesa di un primo trailer di Vice, film biografico su Dick Cheney, è arrivato online un teaser di annuncio che svela Christian Bale nei panni dell'ex vicepresidente degli Stati Uniti. Bale non è nuovo a trasformazioni fisiche, in qualche caso estreme come quella per L'uomo senza sonno, ma stavolta appare non solo trasformato, ma assolutamente irriconoscibile in quella che potrebbe essere la sua trasformazione più sorprendente.

Questo filmato è stato condiviso dal regista Adam McKay su Twitter. Il filmato non è particolarmente rivelatorio e mostra Dick Cheney che cammina lungo un corridoio accompagnato da un montaggio veloce di aerei da combattimento, un ballo ad un evento politico e un primo sguardo a Sam Rockwell nei panni dell'ex presidente George W. Bush, con cui Cheney ha prestato servizio.

"Vice" esplorerà la storia di un insider di Washington che divenne semplicemente l'uomo più potente del mondo come vicepresidente di George W. Bush, rimodellando il paese e il mondo in modi che ancora oggi percepiamo. Il cast comprende anche Amy Adams come Lynne Cheney e Steve Carell come l'ex Segretario alla Difesa Donald Rumsfeld. L'impressionante cast è completato da Jesse Plemons, Alison Pill, Lily Rabe, Tyler Perry, Justin Kirk, Lisagay Hamilton, Shea Whigham e Eddie Marsan.

Il film è prodotto da Megan Ellison, Dede Gardner, Kevin Messick, Jeremy Kleiner, Will Ferrell, frequente collaboratore di Adam McKay, e Brad Pitt.

Le immagini del make-up di Bale ricordano quelle di Gary Oldman nei panni del Primo Ministro britannico Winston Churchill in L'ora più buia, quindi una candiatura all'Oscar per il miglior trucco e acconciatura per "Vice" dovrebbe essere quasi certa.

McKay in un'intervista con il sito Collider ha detto che il suo approccio alla scrittura di Cheney è stato quello di provare ad ottenere informazioni e dettagli da ogni fonte possibile.

Questa sceneggiatura è il risultato di aver letto ogni singola cosa disponibile. La paragono ad un radiotelescopio, dove guardi il campo gravitazionale di una stella e ti chiedi, "Aspetta un attimo, ci deve essere qualcosa che lo sta causando". È davvero un lavoro da detective...Quindi ci sono state solo un sacco di minuzie e dettagli che abbiamo setacciato costantemente per provare a mettere insieme questa storia. Sappiamo molto su di lui, ma ci sono un sacco di cose che la maggior parte della gente non sa, e sono cose piuttosto sbalorditive.

McKay crede che sia importante raccontare la storia di Cheney ora, a causa dell'attuale clima politico statunitense.

L'America non è arrivata al posto incantevole in cui siamo oggi per caso. Qualcuno ha dovuto forzare la cassaforte prima. Qualcuno che ha capito il potere e come manipolarlo. Qualcuno che nessuno avrebbe notato. Un insider di primo piano che conosceva ogni trucco del mestiere.

Adam McKay è reduce dal successo del dramma a sfondo economico La grande scommessa, candidato a cinque Oscar e premiato per la miglior sceneggiatura non originale, ma in precedenza si era specializzato in commedie dirigendo Will Ferrell in Anchorman, Ricky Bobby, Fratellastri a 40 anni, I poliziotti di riserva e Anchorman 2.

"Vice" debutta nei cinema americani il 25 dicembre 2018.







