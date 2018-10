Doctor Dolittle con Robert Downey Jr. slitta al 2020

Di Federico Boni mercoledì 3 ottobre 2018

Robert Downey Jr. sarà il nuovo Doctor Dolittle a partire dal 17 gennaio 2020.

La Universal Pictures ha posticipato di ben 8 mesi l'uscita in saka di The Voyage of Doctor Dolittle, reboot della celebre saga con Robert Downey Jr. assoluto protagonista.

Inizialmente annunciato in sala per aprile 2019, il film uscirà il 17 gennaio 2020. Sconosciuti i motivi del ritardo. Al fianco di Iron Man spazio ad un nutrito cast di star di prima grandezza nei panni di 'doppiatori' dei tanti animali: Emma Thompson darà voce al pappagallo Polynesia, Selena Gomez a Betsy la giraffa, Tom Holland a Jip il cane e Ralph Fiennes a Barry la tigre, Rami Malek a Chee-Chee il gorilla, Octavia Spencer a Dab-Dab l'anatra, Kumail Nanjiani a Plimpton lo struzzo, John Cena a Yoshi l'orso polare, Marion Cotillard a Tutu la volpe, Carmen Ejogo a Regine la leonessa e Craig Robinson a Fleming il Topo.

The Voyage of Doctor Dolittle sarà diretto da Stephen Gaghan (Gold, Syriana), che ha riscritto la sceneggiatura di Tom Sheppard, già adattamento dei libri per bambini di Hugh Lofting. La produzione del film è attualmente in corso a Londra.

Fonte: Comingsoon.net