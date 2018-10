Lontano da qui: trailer, poster e foto del film con Maggie Gyllenhaal

Di Pietro Ferraro mercoledì 3 ottobre 2018

Il 29 novembre Officine UBU porta nei cinema italiani Lontano da qui (The Kindergarten Teacher), l'acclamato dramma diretto dalla giovane regista italoamericana Sara Colangelo.

Lontano da qui racconta la storia di Lisa Spinelli (interpretata da Maggie Gyllenhaal), maestra d’asilo appassionata di poesia che scopre in Jimmy (Parker Sevak), suo giovane alunno, un talento innato per la quinta arte. Il film vede come protagonista una donna con il sogno di educare e proteggere un bambino prodigio dalla mediocrità della società contemporanea. Un sogno che la spingerà oltre i limiti della sua professione e che la costringerà a prendere una decisione inaspettata.

Lisa è una maestra d’asilo di Staten Island con la passione per la poesia, tanto che i figli e il marito la trovano cambiata dalle lezioni che sta seguendo. Un giorno Lisa rimane incantata dal talento innato di Jimmy, un suo giovane allievo di 5 anni, capace di comporre con incredibile disinvoltura le poesie che lei ha sempre sognato di scrivere. Lisa decide così di coltivare il talento del bambino e di proteggerlo dall’indifferenza della società, spingendosi però oltre i limiti della sua professione…

Vincitore del premio alla regia all’ultima edizione del Sundance Film Festival e presentato con successo di pubblico e critica al Toronto Film Festival, Lontano da qui è interpretato da Maggie Gyllenhaal, Gael García Bernal, Parker Sevak, la giovane Rosa Salazar e Michael Chernus.