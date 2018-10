Masters of the Universe: tornano le action figures di "He-Man e i dominatori dell'universo"

Di Pietro Ferraro mercoledì 3 ottobre 2018

Mondo annuncia una nuova linea di action figures ispirata agli iconici "Masters of the Universe".

Mondo ha sempre qualche chicca in serbo per i nerd più irriducibili, e ora annuncia ufficialmente la sua nuova linea di action figures in scala 1/6 da collezione ispirate ai Masters of the Universe aka "He-Man e i dominatori dell'universo". La prima di questa figure, a dir poco impressionante, ritrae il mitico He-Man.

Le action figure dei "Masters" sono diventate con gli anni oggetti da collezione per gli appassionati di giocattoli vintage. Prendendo spunto dall'originale linea vintage, i vecchi mini-fumetti, concept art inutilizzati e persino il film live-action con Dolph Lundgren, il direttore Creativo di Mondo, Brock Otterbacher, e un team di artisti hanno creato l'entusiasmante linea di figures in scala 1/6 Mondo's Masters of the Universe che propone una nuova interpretazione di questi personaggi classici, miscelando passato e presente.

L'action figure di He-Man presenta oltre 30 punti di articolazione, elementi di costume in tessuto e tutta una serie di accessori che riporteranno i fan nella leggendaria Eternia. La figure di He-Man sarà seguita a breve da nuove figures tra cui Skeletor, Man-at-Arms, Mer-Man e altri ancora.

Per celebrare la nuova linea, Mondo ha creato uno spot di giocattoli vintage che strizza l'occhio ai ragazzini degli anni '80, come spiega Otterbacher.

L'idea era quella di fare quasi un'istantanea di uno degli spot vintage di "Masters of the Universe" degli anni '80, la svolta è che i ragazzi di quelle vecchie pubblicità sono cresciuti, insieme ai personaggi di "Masters of the Universe" con cui stanno giocando!

La figure di He-Man include: Ritratto normale / Ritratto vintage / Spada del Potere / Power Sword / Fodero / Scudo / Spada Corta / Pistola Blaster / Fucile Blaster / Mini-Figure Burbie con supporto / 6 diverse mani intercambiabili / Supporto per figure.

La figure di He-Man è disponibile per il preordine, in due versioni, sul sito Mondotees.com.

Fonte: Mondo