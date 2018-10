Lilo e Stitch, arriva il live-action Disney

Di Federico Boni mercoledì 3 ottobre 2018

Un altro classico Disney diverrà live-action. Lilo & Stitch!

Autentico gioiello del 2002, Lilo & Stitch diverrà live-action misto CG per volere della Disney. Parola dell'Hollywood Reporter. Dan Lin e Jonathan Eirich, che stanno attualmente lavorando al live-action di Aladdin, produrranno la pellicola.

L'originale Lillo & Stich venne scritto e diretto da Dean DeBlois e Chris Sanders, con 273 milioni di dollari d'incasso dopo esserne costati 80. Protagonista Lilo, ragazzina hawaiana che si sente un po' sola. Trova casualmente e "adotta" uno strano animale, al quale dà il nome di Stitch. Sarebbe un cucciolo perfetto se non fosse in realtà il frutto di un esperimento genetico, programmato per non avere emozioni e creare il caos, fuggito da un pianeta alieno e piombato sulla Terra. Attraverso l'amore e la fiducia che Lilo nutre nei confronti dei valori familiari, il cuore di Stitch, invece, si apre scoprendo di avere la capacità di prendersi cura degli altri.

Mike Van Waes sta scrivendo la sceneggiatura del live-action, con Ryan Halprin co-produttore. Lilo & Stitch è solo l'ultimo classico animato Disney ad andare incontro al live-action, in attesa degli imminenti Dumbo, The Lion King e Aladdin.

Fonte: Comingsoon.net