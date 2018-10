The Conjuring 3, Michael Chaves alla regia al posto di James Wan

Di Federico Boni giovedì 4 ottobre 2018

James Wan si sfila da The Conjuring 3.

James Wan, atteso in sala con Aquaman, non dirigerà il 3° capitolo di The Conjuring, sua fortunata creatura che tra sequel e spin-off ha fruttato oltre 1 miliardo e mezzo di dollari al botteghino. Identica sorte era capitata al 3° capitolo di Insidious, ceduto a Leigh Whannell.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, sarà il giovane Michael Chaves a prenderne il timone. Chaves ha ammaliato Wan grazie a The Curse of La Llorona, thriller di prossima uscita prodotto dal regista di Saw.

"Lavorando a stretto contatto con Chaves su The Curse of La Llorona, ho avuto modo di conoscerlo come regista". "La capacità di Chaves di diffondere emozioni in una storia, e la sua comprensione dell'umore e delle paure lo rendono perfetto per dirigere il prossimo film di The Conjuring".

The Nun da record: miglior incasso dell'Universo Conjuring Incassi monster per la suora demoniaca della Warner. "Sono un grande fan dei film di The Conjuring", ha aggiunto Chaves. "Sono la rara combinazione di cuore e terrificanti emozioni".

Via alle riprese nel 2019, per The Conjuring 3, e uscita in sala nel 2020, con David Leslie Johnson, già sceneggiatore del 2° capitolo, confermatissimo in cabina di scrittura. Torneranno anche Patrick Wilson e Vera Farmiga, indiscussi protagonisti. Prima di The Conjuring 3 arriverà in sala Annabelle 3. Facile, poi, immaginare un sequel di The Nun, visto il boom di incassi a cui è andato incontro l'horror.