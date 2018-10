Brave Ragazze: Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D’Amico per Michela Andreozzi

Di Federico Boni giovedì 4 ottobre 2018

Cast tutto al femminile per Brave Ragazze, action comedy di Michela Andreozzi.

Nove lune e Mezza: Recensione in Anteprima Michela Andreozzi fa il suo esordio alla regia in una commedia al femminile che guarda alla maternità come diritto da ampliare, donare e non limitare. Un anno dopo Nove lune e mezza, suo esordio alla regia che ha fruttato 736,632 euro al botteghino, Michela Andreozzi bissa con Brave Ragazze, film da lei nuovamente diretto, interpretato e co-sceneggiato al fianco di Alberto Manni.

Un progetto al femminile con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D’Amico protagoniste, insieme a Luca Argentero, Stefania Sandrelli e Max Tortora. Oltre alla Andreozzi, che si è ritagliata un piccolo spazio, nel cast anche Max Vado.

Riprese iniziate per la pellicola, action comedy ambientata negli anni ‘80 e ispirata a una storia vera, definita dalla regista “bigodini e pistole”. Il film sarà girato tra Roma e Gaeta, ed è una coproduzione italo spagnola con Neo Art Producciones, Paco Cinematografica di Isabella Cocuzza e Arturo Paglia e Vision Distribution.

In sala nella primavera del 2019.