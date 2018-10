Senza lasciare traccia: trailer italiano del film con Ben Foster e Thomasin McKenzie

Adler Entertainment ha reso disponibile un trailer italiano di Senza lasciare traccia, il nuovo film della regista candidata all'Oscar per "Un gelido inverno".

Il film con Ben Foster e Thomasin McKenzie, tratto dal libro “My Abandonment” di Peter Rock, è il ritratto misterioso e magnetico di un padre e una figlia lontani dalle regole della nostra società.

"Senza lasciare traccia" arriva nei cinema italiani l'8 novembre 2018.

l'8 Novembre Adler Entertainment porta nei cinema italiani Senza lasciare traccia, il nuovo atteso lungometraggio di Debra Granik, regista candidata all'Oscar per Un gelido inverno (Winter's Bone).

Il film, con Ben Foster e Thomasin McKenzie, è tratto dal libro “My Abandonment” di Peter Rock ed è ispirato alla storia vera di un padre e una figlia che vivono lontani dalla società, nascosti in un parco ai margini di Portland, in Oregon negli Stati Uniti. Lui, reduce di guerra con sintomi di disturbo da stress post-traumatico (DPTS) , vuole scappare dalle regole e dalla conformità che una comunità impone, lei si trova a fare i conti con la naturale voglia di farne parte.

Il cast del film è completato da Jeff Kober, Dale Dickey, Dana Millican, Alyssa Lynn e Ryan Joiner con cameo dei musicisti folk Michael Hurley e Marisa Anderson.

I protagonisti di questa storia si proteggono l’uno con l’altra e si influenzano con le proprie idee. In questa relazione padre-figlia, Tom ha imparato a essere più matura e saggia in alcune circostanze, per poter aiutare il padre vittima delle proprie vulnerabilità. Lui, in cambio, prova a insegnarle ogni cosa utile che conosce.

Debra Granik - Regista