Mega Man, Capcom conferma il live-action

Di Federico Boni giovedì 4 ottobre 2018

Mega Man sbarcherà al cinema. E' ufficiale.

Capcom ha ufficialmente annunciato l'arrivo del live-action di Mega Man, videogioco nato nel 1987 per Nintendo Entertainment System.



Henry Joost e Ariel Schulman, registi di Viral, Nerve e Paranormal Activity 4, si occuperanno della regia e della sceneggiatura. Dopo anni di rumor mai confermati, la Capcom ha dato il via libera al progetto. Dal 1987 ad oggi, Mega Man ha venduto 32 milioni di unità in tutto il mondo. La serie ha generato un certo numero di spin-off e sequel ed ha poi fatto furore tra fumetti e adattamenti animati.

Con il film Capcom mira ad attirare un pubblico eterogeneo, includendo non solo i fan del videogioco ma anche gli amanti dei film d'azione, grazie ad un adattamento in grado di unire l'Universo Mega Man e la spettacolarità dei film hollywoodiani. Twentieth Century Fox distribuirà il film, mentre Chernin Entertainment produrrà insieme a Masi Oka (Heroes). L'ultimo titolo della serie si chiama Mega Man 11 ed è finito in vendita il 2 ottobre.

Creato da Dr. Light per diventare assistente di laboratorio, Mega Man viene rapito dal Dr. Wily, che lo rende malvagio fornendolo di armi speciali per conquistare il mondo. Dr. Light modifica il suo assistente di laboratorio in un droide da battaglia dotandolo di armatura e un cannone al plasma e ribattezzandolo Mega Man. Ogni volta che Mega Man sconfigge uno dei malvagi robot di Wily, guadagna la capacità di acquisire le loro armi.

Fonte: Comingsoon.net