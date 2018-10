Warner Bros, tre misteriosi horror tra il 2020 e il 2022

Di Federico Boni giovedì 4 ottobre 2018

Il genere horror, solitamente a basso budget e di sicuro profitto, è tornatoa far impazzire Hollywood.

The Conjuring 3, Michael Chaves alla regia al posto di James Wan Un quasi esordiente per la regia di The Conjuring 3. La Warner Bros. Pictures ha rivelato tre nuove date di uscita per alcuni progetti senza titolo, tutti rientranti nel genere horror. Un film del Conjuring Universe uscirà l'11 settembre 2020, seguito da un film horror New Line atteso per il 10 settembre 2021 e da un altro horror New Line che debutterà il 9 settembre 2022.

In casa Warner l'horror è diventato una vera gallina dalle uova d'oro, dopo i 700,381,748 dollari incassati dal primo capitolo di IT e il miliardo e 539.2 milioni di dollari incassati in tutto il mondo dai 5 capitoli legati all'Universo Conjuring. The Nun, ultimo uscito, ne ha incassati da solo 336.

E' facile immaginare che l'11 settembre 2020 sarà l'Evocazione 3 ad uscire in sala, con James Wan soltanto produttore e non più regista, in attesa di Annabelle 3 e IT Capitolo Secondo, annunciato al cinema per il 6 settembre 2019.

Fonte: Comingsoon.net