Il Corriere - The Mule: trailer italiano del film di Clint Eastwood

Di Pietro Ferraro giovedì 25 ottobre 2018

Il Corriere - The Mule: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Clint Eastwood nei cinema italiani da febbraio 2019.

Warner Bros. ha reso disponibili un primo trailer italiano e una locandina de Il Corriere - The Mule, una storia vera diretta e interpretata da Clint Eastwood in uscita nei cinema italiani a febbraio 2019.

Eastwood interpreta Earl Stone, un uomo di circa 80 anni rimasto solo e al verde, costretto ad affrontare la chiusura anticipata della sua impresa, quando gli viene offerto un lavoro per cui è richiesta la sola abilità di saper guidare un auto. Compito semplice, ma, ciò che Earl non sa è che ha appena accettato di diventare un corriere della droga di un cartello messicano. Nel suo nuovo lavoro è bravo, così bravo che il suo carico diventa di volta in volta più grande e per questo motivo gli viene assegnato un assistente. Questi non è però l’unico a tenere d’occhio Earl: il misterioso nuovo “mulo” della droga è finito anche nel radar dell’efficiente agente della DEA, Colin Bates. E anche se i suoi problemi di natura finanziaria appartengono ormai al passato, i suoi errori affiorano e si fanno pesanti nella testa, portandolo a domandarsi se riuscirà a porvi rimedio prima che venga beccato dalla legge… o addirittura da qualcuno del cartello stesso.

Eastwood è affiancato da un cast di supporto d'eccezione che include Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña e Dianne Wiest. Il cast è completato da Alison Eastwood, Taissa Farmiga e Ignacio Serricchio.

