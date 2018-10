Mail Order Monster: trailer del dramma fantasy per ragazzi con Charisma Carpenter

Di Pietro Ferraro venerdì 5 ottobre 2018

Mail Order Monster: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma fantastico con Charisma Carpenter, Josh Hopkins e Madison Horcher.

Diponibile online un trailer di Mail Order Monster, un dramma fantasy che strizza l'occhio a Frankenstein e presenta una suggestiva trama che miscela E.T. e Il gigante di ferro.

Dopo aver assistito con la sua migliore amica PJ alla morte di sua madre 3 anni prima in un incidente d'auto, la dodicenne Sam Pepper non è mai stata in grado di voltare pagina. La sua natura solitaria e il fatto di essere una nerd rende Sam un facile bersaglio per atti di bullismo. Trauma e pubertà poi fanno sì che Sam e PJ non solo si allontanino, ma diventino rivali.

PJ fa arrabbiare Sam con l'ostracizzazione e l'umiliazione di fronte ai loro compagni di classe. Mentre Sam guarda la scuola ridere di lei attraverso le fessure del suo armadietto, si rende conto di averne abbastanza. Sam ordina un set per costruire il suo "Mostro" personale ordinandolo da un coupon pubblicitario trovato su un albo a fumetti, ed è finalmente in grado di dare a PJ un assaggio della sua stessa medicina.

Alla fine la vita di Sam sembra cambiare in meglio, fino a quando suo padre, Roy, rivela di aver chiesto alla sua fidanzata, Sydney Hart, di sposarlo. Sam comincia così a rimuginare su quanto la sua vita stia per cambiare, e incapace di affrontare un nuovo drastico cambiamento nella sua famiglia, Sam fa affidamento sul suo mostro per impedire l'arrivo di una nuova mamma.

Mail Order Monster è diretto da Paulina Lagudi e interpretato da Charisma Carpenter (Buffy, Angel), Josh Hopkins (Cougar Town, Quantico) e Madison Horcher (Adventures in Babysitting). Il film sarà disponibile "on demand" negli Stati Uniti a partire dal 6 novembre 2018.

Fonte: Bloody Disgusting