Monster Hunter: nuove foto dal set con Milla Jovovich

Di Pietro Ferraro domenica 28 ottobre 2018

Riprese in corso per "Monster Hunter", l'adattamento live-action di Paul W.S. Anderson ispirato all'monimo videogioco Capcom.

Milla Jovovich ha condiviso un nuova foto dal set in cui svela il look del suo personaggio di Monster Hunter, il Capitano Natalie Artemis.

Il capitano Natalie Artemis viene mostrata con armatura completa nell'ultima immagine di "Monster Hunter". I fan del videogioco originale noteranno che lei indossa il suo "slinger" sul braccio, si tratta di un'arma del gioco che può lanciare proiettili come pietre oppure coltelli, corde, reti di cattura e altro ancora. Milla Jovovich ha deciso di condividere l'immagine dopo che un'altra immagine del sergente Marshall, condivisa dal personaggio di Diego Boneta, che brandisce un'arma moderna, immagine che ha fatto storcere il naso ai fan del gioco.

"Monster Hunter" è basato sull'omonima serie di videogiochi Capcom. Il gioco è un Action / RPG, che consente ai giocatori di cacciare e intrappolare i mostri, utilizzando un assortimento di diverse armi che vengono create man mano che il gioco procede. La serie di giochi è iniziata nel 2004 e in seguito ha guadagnato popolarità in Giappone grazie ad un gioco di carte collezionabili basato sulle prime cinque puntate della serie.

Paul W.S. Anderson, regista dei film di Resident Evil, dirige l'adattamento live-action di "Monster Hunter".

Monster Hunter: iniziate le riprese e prima foto dal set con Milla Jovovich

Hanno preso il via ufficialmente in Sudafrica le riprese dell'adattamento cinematografico di Screen Gems del videogioco Monster Hunter di Capcom.

25 film tratti da videogiochi - da Tomb Raider a Warcraft Da "Super Mario Bros" a "Warcraft": 22 anni di adattamenti da videogames in una classifica video by Blogo.

Alla regia troviamo Paul W.S. Anderson, con Milla Jovovich designata a protagonista che ha condiviso sul suo account instagram una prima foto dal set.

Jovovich torna a collaborare con il suo regista e marito con cui ha girato i film della serie Resident Evil e l'avventura steampunk I tre moschettieri.

Il cast di "Monster Hunter" include anche il Ron Perlman di Hellboy e l'artista marziale Tony Jaa (Ong-Bak, Fast & Furious 7).

Jovovich interpreta un personaggio di nome Artemis, mentre Jaa è apparentemente il protagonista maschile del film, un uomo chiamato semplicemente "Il Cacciatore".

Rispolveriamo un'intervista del regista a Deadline in cui Anderson ha parlato di un approccio simile a quello di Resident Evil.

Non ci sono veri personaggi centrali quindi è un po' come quando ci siamo avvicinati a Resident Evil e abbiamo impostato i nostri personaggi e la nostra storia in quel mondo. Penso che questo sia un IP [proprietà intellettuale] perfetto per fare di nuovo esattamente la stessa cosa. Il mondo di Monster Hunter include questi enormi deserti che fanno sembrare il deserto del Gobi come una sabbiera, e hanno navi che navigano attraverso la sabbia. E' pieno di questi galeoni, ma piuttosto che navigare sulle onde dell'oceano, navigano attraverso onde di sabbia...Stai combattendo queste creature giganti, alcune grandi come un intero quartiere. Vivono sotto la superfice della terra e quando esplodono fuori, è come il miglior Dune. Hai anche questi draghi volanti, ragni giganti, le creature più meravigliose.

Paul W.S. Anderson ha detto che ci sarà un cambiamento piuttosto importante dal gioco al film riverlando che l'atto finale avrebbe portato questi mostri nel mondo reale.

L'atto finale ritorna nel nostro mondo ed è fondamentalmente questa epica battaglia dentro e intorno a Los Angeles, poi alla fine ci troviamo improvvisamente di fronte al fatto che le creature mitologiche del nostro mondo sono tornate a vendicarsi. Quindi abbiamo sicuramente un secondo film da pianificare.

Durante l'intervista a Deadline, Anderson ha rivelato anche la trama per il suo film di Monster Hunter.

Per ogni mostro, c'è un eroe. Un uomo comune senza prospettive scopre di essere in realtà il discendente di un eroe antico. Deve viaggiare in un mondo mistico per addestrarsi a diventare un cacciatore di mostri, prima che le creature mitiche di quel mondo distruggano il nostro.

Anderson sta lavorando al film con il suo partner co-produttore di Resident Evil, Jeremy Bolt, e sta sviluppando il progetto per la sua società di produzione Impact Studios. "Monster Hunter" è una serie di videogiochi action RPG sviluppata dalla Capcom di Resident Evil. Il primo episodio ha debuttato nel 2004 per la console PlayStation 2. A gennaio 2018 la serie ha registrato vendite per oltre 45 milioni di copie in tutto il mondo, principalmente in Giappone e in altri paesi asiatici, dove è cresciuta grazie alla popolarità della funzionalità multiplayer. L'ultimo episodio Monster Hunter: World, uscito il 26 gennaio 2018, è diventato il gioco più venduto della serie "Monster Hunter" e di Capcom con oltre 10 milioni di unità spedite entro agosto 2018. La serie ha venduto un totale di oltre 50 milioni di unità.

Fonte: Bloody Disgusting