Venerdì 13: nuovo video "supercut" con Jason Voorhees

Di Pietro Ferraro domenica 7 ottobre 2018

Jason Voorhees torna in azione in un nuovo video supercut ispirato alla saga horror "Venerdì 13" dal regista Jorge Torres-Torres.

Un Jason Voorhees da record in un nuovo video "supercut" dal titolo Friday The 13th Revision, ispirato ai film degli iconici film della saga Venerdì 13.

83 uccisioni in poco più di 85 minuti in questo video montato da Jorge Torres-Torres (Sisters of the Plague). Il regista, che in precedenza aveva realizzato i supercut di Phantasm e Evil Dead, ha preso l'intero franchise e l'ha rivisitato con un ricercato "best of" delle migliori uccisioni che ha richiesto due mesi di lavoro.

Nel video Voorhees è visto con sua madre Pamela che complotta la vendetta, e poi possiamo vedere l'intero arco del personaggio: dalla prima volta che ha indossato la sua iconica maschera fino alla sua resurrezione nello spazio profondo.

Torres-Torres ha commentato il lavoro fatto con "Friday The 13th Revision".

Fondamentalmente ho preso i primi cinque film e li ho montati come se gli omicidi fossero stati commessi tutti nella stessa notte da Jason e sua madre, Pamela. Il resto (parti VI-X, tra cui Freddy vs Jason) sono modificati per formare un narrazione più coerente anche se il franchise si avventura in una folle storyline. Inoltre ho scambiato la musica dei film con una colonna sonora più da giallo, dandole una tavolozza leggermente romantica (la maggior parte delle canzoni provengono dalla colonna sonora di Cannibal Holocaust). Ho iniziato questa revisione il 13 luglio di quest'anno. Ci sono voluti quasi due mesi per mettere tutto insieme.

Fonte: Bloody Disgusting