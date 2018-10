Paolo Villaggio: la statua "Infinite" del ragionere Ugo Fantozzi

Di Pietro Ferraro domenica 7 ottobre 2018

Il mitico ragionere Ugo Fantozzi di Paolo Villaggio ritratto in una splendida statua da collezione, un tributo ad uno dei personaggi comici più amati e popolari del cinema italiano.

Il 3 luglio 2017 ci lasciava Paolo Villaggio, attore dalla comicità paradossale creatore di una delle maschere del cinema italiano più popolari di sempre, il ragioniere Ugo Fantozzi. Il primo libro da protagonista di Fantozzi, pubblicato nel 1971, supera il un milione di copie vendute mentre il primo film della fortunata serie cinematografica, uscito nel 1975, diventa campione d'incassi e in seguito viene inserito nella lista dei 100 film italiani da salvare.

"…com’è umano lei!". Con questa piccola frase Fantozzi ha espresso la sua disperazione da vittima di eventi funesti che tutti quanti, qualche volta, siamo stati.

Ormai l’immagine del ragioniere più famoso d’Italia è da oltre trent’anni parte della cultura popolare, le sue battute, le sue espressioni sono sinonimo di sfortuna, di sottomissione dell’impiegato e allo stesso tempo fonte di continue risate. Le disavventure di Fantozzi si possono vedere migliaia di volte, e, come tutti le più grandi maschere comiche di tutti i tempi, ci fanno ridere come fosse la prima volta. Come tutti i grandi comici, Paolo Villaggio nel suo personaggio Fantozzi, è stato scoperto e riscoperto in continuazione e ogni volta rivalutato sempre meglio, comprendendo appieno la grande profondità analitica e sociale che con i suoi film riusciva a descrivere facendoci ridere. Fantozzi è ormai un lessico comune, “fantozziano” è radicato nel linguaggio, il suo volto esprime per sempre la tragica, e per questo “mostruosamente” comica, vita dell’uomo qualunque, del sottoposto, del ragionier Ugo Fantozzi, matricola 7829/bis.

Infinite Statue e Old & Rare sono orgogliose di presentare la prima statua in assoluto di un grande personaggio del Cinema Italiano. Per realizzare questa statua abbiamo lavorato e studiato a fondo la natura di Fantozzi, immortalandolo in uno dei suoi atteggiamenti più iconici e fermando la sua espressione più rappresentativa, quella che gli faceva dire: “…come umano lei!…” Ogni dettaglio è stato curato come mai prima per portare in 3D tutta la forza del personaggio Fantozzi, fino a renderlo proprio “umano” come diceva lui…Questo è omaggio ad un grandissimo attore ed autore ed anche un piccolo/grande oggetto da collezione senza precedenti. Fantozzi ora è qui.

Troviamo Fantozzi ritratto in una delle sue tipiche pose e abbigliato con canotta bianca d'ordinanza, pantaloni "ascellari", bretelle e immancabile coppola.

La statua alta 26 cm e prodotta in soli 500 pezzi, è disponibile in preordine sul sito InfinityStatue o in alternativa QUI.