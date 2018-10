Spy School, il libro di Stuart Gibbs diventa film

Di Federico Boni lunedì 8 ottobre 2018

Lo stesso autore del romanzo si occuperà della sceneggiatura.

20th Century Fox porterà sul grande schermo la serie di romanzi Spy School firmati Stuart Gibbs. Lo stesso autore scriverà la sceneggiatura del primo film, tratto dal primo romanzo pubblicato in Italia da Nord-Sud. Spy School ruota attorno a Ben Ripley, sfortunato liceale che sogna di diventare una spia per la CIA. Dopo essere stato ammesso in una piccola accademia CIA dopo un caso di errata identità, Ripley proverà in tutti i modi ad essere un degno agente.

'Missione: Sopravvivere alla scuola e provare a conquistare la ragazza per cui hai una cotta. Obiettivi: Scovare l'agente infiltrato. Cercare di restare vivo. Dimostrare a tutti che hai la stoffa per diventare una spia'.

Questa la trama ufficiale del libro, inserito tra i bestseller del New York Time, con Kira Goldberg che supervisionerà il progetto per conto della 20th Century Fox.

"La Fox ha comprato le mie prime due sceneggiature e mi ha fatto firmare il mio primo contratto quando ho iniziato a fare lo scrittore. Hanno sempre dimostrato un così forte impegno nell'adattare grandi libri in grandi film per famiglie. Quindi sono molto entusiasta di lavorare ancora con loro, e penso che questo sia lo studio perfetto per adattare Spy School", ha detto Gibbs.