Barbie, Margot Robbie al posto di Anne Hathaway

Di Federico Boni lunedì 8 ottobre 2018

Da Harley Quinn a bambola. Margot Robbie sarà Barbie al cinema.

Ennesimo cambio di protagonista per l'annunciato live-action di Barbie, voluto da Mattel in collaborazione con Warner Bros. Al posto di Anne Hathaway, già subentrata ad Amy Schumer, vedremo infatti negli abiti della celebre bambola la candidata agli Oscar Margot Robbie, come annunciato dall'Hollywood Reporter.

A inizio 2018 il film era stato posticipato all'8 maggio 2020. La Robbie, sempre più impegnata dopo il boom di I, Tonya e in arrivo con Maria regina di Scozia, Dreamland, Once Upon a Time in Hollywood di Tarantino, Birds of Prey e Ruin, sostituirà la Hathaway.

Allo script del film Hilary Winston, con la Schumer e sua sorella Kim Caramele autrici di una riscrittura, mentre nel 2015 fu Diablo Cody, premio Oscar per Juno, a mettere mano alla sceneggiatura. La trama dovrebbe ruotare attorno ad una disadattata costretta a vivere in un mondo parallelo di perfette Barbie. Quando sbarcherà nel mondo reale, la donna scoprirà i vantaggi dell'essere 'diversa'. Il film è stato descritto come un insieme contemporaneo di bellezza, femminismo e identità nella vena fantasy comica di Splash, Come d'Incanto o Big.

Fonte: Comingsoon.net