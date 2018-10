Carbonia Film Festival: Laurent Cantet e Pedro Pinho ospiti della nona edizione

Di Antonio Maria Abate lunedì 8 ottobre 2018

Al via l'edizione numero IX del Carbonia Film Festival che si tiene in Sardegna. Oltre al Concorso per lungometraggi e cortometraggi, spicca la presenza di Laurent Cantet e Pedro Pinho, che prenderanno parte attivamente alla manifestazione

Si apre domani la nona edizione del Carbonia Film Festival, che si protrarrà fino a domenica 14 ottobre. Ospiti d'eccezione Laurent Cantet e Pedro Pinho, che tra incontri, masterclass e retrospettive rappresentano il fiore all'occhiello di questo evento che si tiene nell'omonima città, organizzato dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria e dalla Fabbrica del Cinema e Cineteca Sarda.

Previsto inoltre un Concorso sia per i lungometraggi che per i cortometraggi (tra cui si segnala l'ultimo documentario di Robert Greene, Bisbee '17), per una manifestazione i cui temi fondanti, legati al territorio, sono da un lato migrazioni e lavoro, da cui l'attenzione, sulla carta, alla formazione dei giovani, che infatti nel corso di questa sette-giorni avranno accesso a svariate attività, non ultime quelle che coinvolgeranno i due cineasti sopra citati.

Laurent Cantet sarà omaggiato con la proiezione di alcuni dei suoi lavori più significativi, cui seguiranno altrettanti incontri con il pubblico (venerdì 12 e domenica 14 ottobre alle 21 al Cine-Teatro Centrale). Il regista francese sarà inoltre coinvolto in una masterclass che lo vedrà salire in cattedra di fronte a una platea di giovani e giovanissimi. Quanto a Pedro Pinho, che lo scorso anno si distinse per il suo A Fábrica de nada, presente sia in Quinzaine des Réalisateurs che, successivamente, al Torino Film Festival (nel corso del quale abbiamo avuto modo di parlarne), il regista portoghese sarà anch'egli protagonista di masterclass e incontri con il pubblico, oltre ad una retrospettiva che si terrà nelle giornate di martedì 9 e giovedì 11 ottobre.

Per tutte le altre informazioni inerenti all'imminente edizione del Carbonia Film Festival vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione.