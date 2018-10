Bodied: trailer e poster del film prodotto da Eminem

Di Pietro Ferraro giovedì 11 ottobre 2018

Bodied: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico prodotto da Eminem nei cinema americani dal 2 novembre 2018.

Disponibili online due trailer (green e red band) e un poster di Bodied, il film prodotto dal rapper Eminem che racconta la storia satirica di Adam Merkin, uno studente universitario che diventa per un puro caso un rapper che si esibisce nelle "battaglie" (rap battler), e il cui successo genera indignazione.

Il cast comprende Calum Worthy (American Vandal, Austin & Ally, The Thinning), Jackie Long (Idlewild, ATL), Shoniqua Shondai (Sing It!, The Fosters), Walter Perez (The Avengers, Fame) e Rory Uphold (Hella). Per contribuire a dare al film un tocco di autenticità, il cast presenta anche alcuni famosi rapper come Dizaster, Dumbfoundead, Hollow Da Don e il personaggio televisivo Charlamagne Tha God.

Alla regia di "Bodied" troviamo il famoso regista di video musicali Joseph Kahn. Produttori del film oltre a Eminem, il suo manager e amministratore delegato della "Def Jam Records" Paul Rosenberg, Adi Shankar e Jil Hardin. La sceneggiatura arriva da Alex Larsen, alias Kid Twist, ex rap battler diventato sceneggiatore. Il film ha fatto il suo debutto al Toronto International Film Festival 2017 e ha portato a casa il premio del pubblico, idem al Fantastic Fest 2017, anche in quel caso il pubblico ha premiato il film. Attualmente "Bodied" detiene il 90% di gradimento della critica su Rotten Tomatoes, con 29 recensioni registrate.

Dopo l'ondata di reazioni positive, YouTube ha acquisito i diritti di streaming esclusivi per il film. "Bodied" farà il suo debutto nelle sale americane il 2 novembre, prima di arrivare su YouTube Premium il 28 novembre.

