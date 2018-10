1938 Diversi: trailer e poster del film documentario di Giorgio Treves

Di Pietro Ferraro mercoledì 10 ottobre 2018

1938 - Diversi: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario di Giorgio Treves nei cinema italiani dall'11 ottobre 2018.

Presentato in Selezione Ufficiale - Fuori Concorso alla 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha ottenuto una Menzione Speciale al HRNs Award - Premio Speciale per i Diritti Umani, 1938 Diversi di Giorgio Treves arriverà nelle sale l’11 ottobre distribuito da Mariposa Cinematografica.

1938 - 2018: ottant’anni dalla Promulgazione delle Leggi Razziali Fasciste. Un anniversario importante e un tema purtroppo ancora molto attuale. Ottant’anni fa il popolo italiano, che non era tradizionalmente antisemita, fu spinto dalla propaganda fascista ad accettare la persecuzione di una minoranza che viveva pacificamente in Italia da secoli. Come fu possibile tutto questo? E quanto sappiamo ancora oggi di quel momento storico?

Il Fascismo può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti. Il nostro dovere è di smascherarlo e di puntare l’indice su ognuna delle nuove forme – ogni giorno, in ogni parte del mondo. Umberto Eco





"1938 Diversi", vuole raccontare cosa comportò per gli ebrei italiani l’attuazione di quelle leggi, e come la popolazione ebraica e quella non ebraica vissero il razzismo e la persecuzione. In particolare, il film si concentrerà sui sottili meccanismi di persuasione messi in opera dal fascismo grazie all'efficace e pervasiva azione del Ministero della Cultura Popolare (MinCulPop), centro direttivo della propaganda di regime. Mostrerà gli articoli, le vignette, i fumetti, i filmati con cui nel volgere di pochi mesi gli ebrei vennero trasformati prima in “diversi”, poi in veri e propri nemici della nazione. Racconterà le conseguenze sulla vita di ogni giorno degli ebrei italiani all'indomani della promulgazione delle leggi raziali, sia attraverso la voce di alcuni testimoni diretti, sia attraverso la ricostruzione, in animazione, di alcuni episodi di discriminazione e umiliazione realmente accaduti. Importanti studiosi (storici, sociologi, esperti in comunicazione) ci aiuteranno a rileggere questo drammatico passaggio storico sotto una luce nuova, capace di illuminare il ruolo decisivo dei mezzi di comunicazione di massa in una delle più tragiche persecuzioni razziali dell'umanità.

Diretto da Giorgio Treves, nato da un’idea di Roberto Levi e Giorgio Treves, scritto da Luca Scivoletto e Giorgio Treves. Hanno partecipato: Roberto Herlitzka, Stefania Rocca, Alessandro Federico. E con Mario Avagliano, Roberto Bassi, Luciana Castellina, Alberto Cavaglion, Rosetta Loy, Sergio Luzzatto, Edoardo Novelli, Marcello Pezzetti, Liliana Picciotto, Michele Sarfatti, Bruno Segre, Liliana Segre, Alessandro Treves, Walter Veltroni e Aldo Zargani.

Nel 1938, dopo le deliberazioni del Consiglio dei Ministri

Gli ebrei non possono:

a) Prestare servizio militare in pace e in guerra

b) Esercitare l'ufficio di tutore

c) Essere proprietari di aziende interessanti la difesa nazionale

d) Essere proprietari di terreni e di fabbricati

e) Avere domestici ariani

Espulsione degli ebrei stranieri

Non vi possono essere ebrei:

a) Nelle amministrazioni militari e civili

b) Nel partito

c) Negli enti provinciali e comunali

d) Negli enti parastatali

e) Nelle banche

f) Nelle assicurazioni

Gli ebrei esclusi dalla scuola italiana

"1938 Diversi" è un documentario prodotto dalla Tangram Film di Roberto e Carolina Levi in collaborazione con Sky Arte, AB thémateques pour toute l’histoire, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund, MiBACT, in collaborazione con AAMOD.

Dopo l'uscita nelle sale il film sarà trasmesso in esclusiva e in prima Tv su Sky Arte (canale 106,120 e 400) martedì 23 ottobre alle 21.15.