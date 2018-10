Quasi Nemici: trailer italiano, foto e poster del film con Daniel Auteuil

Di Pietro Ferraro mercoledì 10 ottobre 2018

Quasi Nemici: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Yvan Attal nei cinema italiani dall'11 ottobre 2018.

L'11 ottobre I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection porta nei cinema italiani Quasi Nemici - L'importante è avere ragione, la commedia di Yvan Attal che ha già registrato un grande successo di pubblico in Francia ed è valsa un Premio César come Miglior Promessa Femminile alla sua protagonista Camelia Jordana (attrice e cantante, ormai lanciatissima dopo il successo di “Due sotto il burqa”) che recita nel film al fianco del veterano Daniel Auteuil.

La trama ufficiale:





Neïla Salah (Camélia Jordana) è cresciuta a Créteil, nella multietnica banlieu parigina, e sogna di diventare avvocato. Iscrittasi alla prestigiosa università di Panthéon-Assas a Parigi, sin dal primo giorno si scontra con Pierre Mazard (Daniel Auteuil), professore celebre per i suoi modi bruschi e le sue provocazioni. Ma proprio il professor Mazard, per evitare il licenziamento all’indomani di uno scandalo legato a questi suoi comportamenti, si troverà ad aiutare Neïla a prepararsi per l’imminente concorso di retorica. Cinico ed esigente, Pierre potrebbe rivelare di essere proprio il mentore di cui lei ha bisogno... tuttavia, entrambi dovranno prima riuscire a superare i propri pregiudizi.

Yvan Attal, interprete di oltre quaranta film e qui al suo settimo film da regista, definisce Quasi nemici un film "al tempo stesso politico e sociale, ma anche leggero e brillante". Un film in cui la parola e il suo potere hanno un ruolo fondamentale per difendere se stessi e gli altri.

Il regista Yvan Attal racconta la genesi del film.