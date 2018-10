Vox Lux, Natalie Portman attrice NON protagonista per gli Oscar 2019

Di Federico Boni mercoledì 10 ottobre 2018

Natalie Portman riuscirà a bissare l'Oscar vinto con Il Cigno Nero?

Venezia 2018, Vox Lux: recensione del film di Brady Corbet Natalie Portman, Jude Law, Raffey Cassidy e Stacy Martin protagonisti dell'opera seconda di Brady Corbet. Leggete la nostra recensione di Vox Lux Presentato in anteprima mondiale all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, dove ha spaccato la critica e non ha vinto niente, Vox Lux di Brady Corbet uscirà a breve nei cinema d'America per poter correre agli Oscar 2019. Con sorpresa.

Natalie Portman, sua indiscussa diva, sarà in gara nella categoria 'miglior attrice non protagonista'. Scelta apparentemente curiosa, se non fosse che la Portman, effettivamente, compaia solamente nell'ultima parte di pellicola. Protagonista, per la Neon Distribution, la giovane Raffey Cassidy.

E' chiaro che in una categoria come quella da 'non protagonista' la Portman possa avere maggiori chance di bissare l'Oscar vinto con Il Cigno Nero. D'altronde tra le protagoniste, quest'anno, sarà guerra serratissima, considerando la Glenn Close di The Wife, la regale Olivia Colman de La Favorita, l'outsider Lady Gaga con A Star is Born, Carey Mulligan in Wildlife, Keira Knightley in Colette, Toni Collette in Hereditary e Saoirse Ronan in Mary, Queen of Scots.

A questo punto la Portman gareggerà contro nomi del calibro di Claire Foy (First Man), Regina King (If Beale Street Could Talk), Amy Adams (Vice) e la coppia Emma Stone - Rachel Weisz per The Favorite.

Un anno fa la Neon vinse proprio l'Oscar per la miglior attrice non protagonista grazie ad Allison Janney, in I, Tonya.

Fonte: IndieWire