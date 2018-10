In the Heights, Jon M. Chu alla regia del musical con Anthony Ramos protagonista

Di Federico Boni mercoledì 10 ottobre 2018

Star di Hamilton, Anthony Ramos ritroverà Lin-Manuel Miranda grazie all'adattamento cinematografico di In the Heights.

In the Heights, il musical di Lin-Manuel Miranda ha una data d'uscita Uscirà nell'estate del 2020 con distribuzione Warner l'acclamato In the Heights di Lin-Manuel Miranda.

Sarà Jon M. Chu, lanciatissimo dopo il clamoroso successo ottenuto da Crazy Rich Asians (170 milioni di dollari d'incasso solo negli Usa) ad adattare per il grande schermo In the Heights, musical del 1999 con musiche e testi di Lin-Manuel Miranda e libretto di Quiara Alegría Hudes.

In sala con la Universal nel 2020, In the Heights, che ha vinto il Tony Award come 'best musical' nel 2008, sarà trainato da Anthony Ramos, talentuoso 26enne che ha debuttato a Broadway nel 2015 proprio con Hamilton, altro musical di Lin Manuel Miranda. Quest'ultimo produrrà la pellicola insieme a Anthony Bregman, Mara Jacobs e Scott Sanders.

La storia di In the Heights si svolge nell'arco di tre giorni nel quartiere di Washington Heights, nell'upper Manhattan, dove il proprietario di un piccolo negozio si ritrova ad ereditare la milionaria vincita della nonna alla lotteria, e pianifica di lasciare la città per trasferirsi in zone migliori (la Repubblica Dominicana). Inizia quindi a salutare tutti i vecchi amici e conoscenti. Nel farlo, però, si renderà conto che quella gente è la sua vera famiglia, e che lasciare quei luoghi non è davvero ciò che vuole.

Fonte: HollywoodReporter