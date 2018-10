Time Freak: trailer della commedia romantica con Asa Butterfield e Sophie Turner

Di Pietro Ferraro giovedì 11 ottobre 2018

Time Freak: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia romantica con Sophie Turner e Asa Butterfield nei cinema americani dal 9 novembre 2018.

Disponibile un trailer di Time Freak, la commedia romance con viaggi nel tempo diretta da Andrew Bowler e interpretata da Sophie Turner e Asa Butterfield. Questa rom-com fantascientifica segna il primo lungometraggio di Bowler, e si basa sull'omonimo cortometraggio del 2011 nominato all'Oscar che si ispirava a film come Primer e Ritorno al futuro. La trama è stata modificata e sono stati inseriti nuovi personaggi, ma la premessa di base del viaggio nel tempo rimane intatta.

Il trailer di "Time Freak" inizia con la Debbie di Sophie Turner che lascia lo Stillman di Asa Butterfield. Stillman è un genio della fisica dal cuore spezzato che decide di creare una macchina del tempo per riconquistare l'amore della sua vita. Dopo aver costruito la macchina del tempo, aver creato una linea temporale della loro storia d'amore e una macchina per riavvolgere il passato, Stillman prende il suo migliore amico Evan e si mettono al lavoro per correggere ogni errore che ha commesso con Debbie. Tuttavia le cose non vanno come previsto inizialmente, il che gli consente di provare a far funzionare nuovamente la relazione ritoccando di volta in volta gli errori commessi.

Andrew Bowler in precedenza ha scritto, diretto e recitato in sketch di Funny or Die e ha scritto e prodotto spettacoli per TNT, MTV e TLC. L'originale "Time Freak" è stato prodotto dalla moglie di Bowler, Gigi Causey. I due hanno finanziato il film per 25.000$ dopo essersi sposati, ottenendo la nomination all'Oscar 2012 come migliore cortometraggio live-action.

Sophie Turner meglio nota come la Sansa Stark della serie tv Il Trono di Spade e Jean Grey nei nuovi film degli X-Men ha firmato per il ruolo nel 2017. Oltre a Turner e Butterfield, il cast di "Time Freak" include anche Skyler Gisondo, Will Peltz, Aubrey Reynolds e Jillian Joy. Le riprese si sono svolte a Salt Lake City, nello Utah, nel mese di aprile. Turner ha recentemente terminato le riprese dell'attesissima stagione finale de "Il trono di spade", che andrà in onda nella prima metà del 2019 su HBO.

"Time Freak" debutta nelle sale americane il 9 novembre 2018.

Fonte: Comingsoon.net