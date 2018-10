Aladdin: primo teaser poster ufficiale del remake live-action Disney

Di Pietro Ferraro giovedì 11 ottobre 2018

Aladdin: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul remake live-action di Disney nei cinema americani dal 22 maggio 2019.

Disney ha reso disponibile un primo teaser poster ufficiale per il remake live-action Aladdin. Disney sta collezionando grandi successi con questa sua fase "remake" in cui lo studio ha rivisitato alcuni classici animati riproponendoli in live-action per una nuova generazione di spettatori.

Dumbo: primo trailer italiano del live-action di Tim Burton Il live-action Dumbo di Tim Burton con Eva Green, Michael Keaton, Danny DeVito e Colin Farrell arriva nei cinema il 29 marzo 2019.

Will Smith che in questa versione interpreta il Genio ha utilizzato Instagram per rivelare il primo poster del film. Sulla locandina campeggia la famigerata lampada magica con la classica tonalità blu che era al centro dell'originale del 1992. Il titolo del film non appare sul poster che invece presenta nella parte inferiore le parole "scegli saggiamente" e un accenno all'uscita fissata a maggio 2019. Smith ha pubblicato il poster con la didascalia a seguire.

LASCIATEMI USCIRE!! Non vedo l'ora che mi vedano BLU! :-) #aladdin.

Il cast di Aladdin include anche Mena Massoud (la serie tv "Jack Ryan" di Amazon) come Aladdin, lo sventurato, ma amabile furfantello che s'innamora dalla figlia del sultano; Naomi Scott (i reboot di Power Rangers e Charlie's Angels) come la principessa Jasmine, la bella figlia del sultano che vuol dire la sua sul come vivere la sua vita; Marwan Kenzari (Assassinio sull'Orient Express) come Jafar, un mago stregone che elabora una sordida trama per sconfiggere il Sultano e regnare su Agrabah; Navid Negahban (Homeland) come il Sultano, il sovrano di Agrabah che è desideroso di trovare un marito all'altezza di sua figlia, Jasmine; Nasim Pedrad (Saturday Night Live) come Dalia, ancella e confidente della principessa Jasmine, Billy Magnussen (In the Woods) come il Principe Anders, corteggiatore proveniente da Skanland e potenziale marito per la principessa Jasmine; e Numan Acar (Homeland) come Hakim, il braccio destro di Jafar e capo delle guardie del palazzo.

"Aladdin" è diretto da Guy Ritchie (Sherlock Holmes, King Arthur - La spada del potere) da una sceneggiatura di John August (Dark Shadows, Big Fish) basata sul film d'animazione Aladdin del 1992 e i racconti "Le mille e una notte". Il produttore è Dan Lin (The LEGO Movie) con il vincitore del Golden Globe Marc Platt (La La Land), Jonathan Eirich (Death Note) e Kevin De La Noy (Il cavaliere oscuro: Il ritorno). Il premio Oscar Alan Menken (La Bella e la Bestia, La sirenetta) ripropone le canzoni originali scritte da Menken e dai parolieri Howard Ashman (La piccola bottega degli orrori) e Tim Rice (Il re leone) e due nuove canzoni scritte da Menken e i cantautori premio Oscar e Tony Award Benj Pasek e Justin Paul (La La Land, Dear Evan Hansen).

Il prossimo live-action Disney in programma è il remake live-action Dumbo di Tim Burton che arriverà a marzo. Seguirà "Aladdin" in uscita il 22 maggio 2019, data precedentemente occupata da Star Wars 9, prima della decisione dello studio di spostare il sequel di JJ Abrams a dicembre.

Fonte: Will Smith / Screenrant