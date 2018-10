Antrum: trailer del film horror più letale mai realizzato

Di Pietro Ferraro giovedì 11 ottobre 2018

Antrum: trailer del misterioso film horror più letale mai realizzato.

E' disponibile online un trailer di Antrum, un horror descritto come il "film più letale mai realizzato". Dimenticate gli svariati film etichettati come "maledetti", Else Films è riuscita a mettere le mani su una copia di "Antrum" alla fine del 2014 tramite un'asta online. Il sito ufficiale afferma che il film è stato girato alla fine degli anni '70 in California e si concentra su una coppia di fratelli che si aggirano in un bosco per piangere la perdita di un animale domestico morto di recente, solo per scoprire un vero inferno sulla Terra. Oltre a ciò, poche informazioni sul film sono disponibili online a causa della storia molto travagliata che lo accompagna.

Come spiega il trailer, un teatro a Budapest che ha mostrato il film nel 1988 è stato distrutto da un incendio, causando la morte di 56 persone. Inoltre, diversi programmatori di festival che intendevano mostrare "Antrum" sono morti misteriosamente, senza contare la violenta rivolta scatenatasi a San Francisco in seguito agli sforzi di riportare su schermo questo presunto film horror maledetto. Come afferma uno degli intervistati nel trailer: "È il santo graal dei film di culto clandestini che nessuno ha visto". Il trailer, così come il sito web ufficiale del film, riportano questo avvertimento a chiunque intenda visualizzare il contenuto.

Avvertenza: si tenga presente che alcune immagini e materiale su questo sito web sono considerati maledetti, mentre la nozione di maledizione può essere discussa, questo contenuto ha una storia d'innesco di violenza emotiva e di pericolo fisico o psicologico. State liberando Else Films da qualsiasi responsabilità associata a qualsiasi evento successivo alla vostra visione, si raccomanda di non visualizzare questo contenuto da soli.

Il trailer in sé non mostra molto materiale tratto da "Antrum", ma si intravedono le presunte azioni malvagie e letali che il film avrebbe innescato. Il film, che è stato annunciato come Antrum: The Deadliest Film Ever Made, sarà proiettato al Brooklyn Horror Film Festival, per coloro che sono disposti a guardarlo. L'inalterata stampa in 35mm sarà proiettata seguita da un nuovo documentario di 15 minuti sulla storia del film, che è stato realizzato dai cineasti Michael Laicini e David Amito.

Il tipo di operazione che si sta portando avanti con Antrum ricorda un po' troppo quella che a suo tempo spacciò per eventi reali la trama di The Blair Witch Project, detto ciò il trailer e la storia creata attorno al film sono davvero intriganti e sobilleranno senza alcun dubbio la curiosità di molti.

Fonte: Bloody Disgusting