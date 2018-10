Roma 2018, A Private War: trailer italiano del biopic con Rosamund Pike

Di Pietro Ferraro giovedì 11 ottobre 2018

A Private War: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico di Matthew Heineman nei cinema italiani dal 22 novembre 2018.

Notorious Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di A Private War, il dramma biografico con protagonista Rosamund Pike nei panni della famosa corrispondente di guerra Marie Colvin.

Marie Colvin, giornalista del settimanale britannico The Sunday Times dal 1985 al 2012, potrà aver perso un occhio in un'esplosione che l'ha investita sul campo, ma non ha mai perso di vista la verità. "A Private War" rende omaggio all'incessante ricerca di Colvin della verità, in seguito al tumultuoso viaggio che l'ha portata dallo Sri Lanka, dove perderà l'occhio sinistro, ai suoi scontri con i tiranni che speculano sulla guerra. Il film affronta anche la sua missione più pericolosa, insieme al fotografo di guerra Paul Conroy (Jamie Dornan), nella città siriana di Homs, dove alla fine perderà la vita nel 2012 quando s'imbatte in un ordigno esplosivo caricato a chiodi.

Il film basato sull'articolo del 2012 "Marie Colvin’s Private War" pubblicato su Vanity Fair da Marie Brenner, è scritto da Arash Amel (Grace Di Monaco) e diretto dal documentarista nominato all'Oscar Matthew Heineman (Cartel Land) al suo primo lungometraggio. Il cast è completato da Stanley Tucci, Tom Hollander e Corey Johnson

La trama ufficiale:





In un mondo in cui il giornalismo è sotto attacco, Marie Colvin (la candidata all'Oscar Rosamund Pike) è uno dei più celebri corrispondenti di guerra del nostro tempo. Colvin è uno spirito assolutamente senza paura e ribelle, spinto in prima linea nei conflitti in tutto il mondo per dare voce a chi non ha voce, mentre costantemente mette alla prova i limiti tra coraggio e spavalderia. Dopo essere stata colpita da una bomba a mano in Sri Lanka, indossa una benda sull'occhio ed è ancora a suo agio per sorseggiare un Martini con l'elite di Londra mentre affronta i dittatori. Colvin sacrifica la sua vita perosnale e amorosa mentre il trauma che ha vissuto mostra inevitabili conseguenze. Tuttavia, la sua missione di mostrare il vero costo della guerra la porta, insieme al famoso fotografo di guerra Paul Conroy (Jamie Dornan), ad imbarcarsi nel più pericoloso incarico delle loro vite nella città siriana assediata di Homs.

"A Private War" arriverà nei cinema italiani il 22 novembre dopo aver transitato in concorso alla Festa del Cinema di Roma (18-28 ottobre).