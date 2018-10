Toff Guys, Matthew McConaughey per Guy Ritchie

Di Federico Boni giovedì 11 ottobre 2018

Guy Ritchie torna 'alle origini' con il suo nuovo film, da lui co-sceneggiato.

King Arthur - Il potere della spada di Guy Ritchie: Recensione in Anteprima Il mito di Excalibur torna al cinema con una versione irriverente che strizza pesantemente l'occhio al fantasy. King Arthur di Guy Ritchie. Dimenticato il flop di King Arthur, e in attesa di tornare in sala con il live-action di Aladdin, Guy Ritchie girerà Toff Guys, film che vedrà il premio Oscar Matthew McConaughey assoluto mattatore. Al suo fianco, come confessato da Bill Block, CEO Miramax, Henry Golding e Kate Beckinsale.

Toff Guys, sceneggiato da Guy Ritchie, Marn Davies e Ivan Atkinson, esplorerà il contrasto tra i ricchi Paesi d'Europa e i nuovi ricchi Paesi pompati dall’industria moderna della marijuana.

Il regista è attualmente in post-produzione con il live-action Disney Aladdin, interpretato da Billy Magnussen, Will Smith e Naomi Scott. Il suo ultimo film, King Arthur, ha pesantemente deluso, incassando appena 148 milioni di dollari in tutto il mondo dopo esserne costati 175. Teoricamente, Ritchie dovrebbe poi tornare sul set per girare il 3° capitolo di Sherlock Holmes.

Fonte: Comingsoon.net