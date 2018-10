Spider-Man: Far From Home, torna Michael Giacchino per la colonna sonora

Di Federico Boni venerdì 12 ottobre 2018

Michael Giacchino comporrà la colonna sonora di Spider-Man: Far From Home.

Premio Oscar nel 2010 per la colonna sonora di Up, Michael Giacchino musicherà l'Uomo Ragno grazie a Spider-Man: Far From Home.

Sarà proprio Giacchino, vincitore anche di un Emmy, tre Grammy e un Golden Globe, a realizzare il tema musicale del nuovo Spider-Man, diretto da Jon Watts, scritto da Chris McKenna e Erik Sommers e in uscita il 5 luglio 2019.

Giacchino, che ha spesso lavorato con la Disney/Pixar tanto dall'aver composto anche le colonne sonore de Gli Incredibili, Ratatouille, Cars 2, Inside Out, Zootropolis, Coco e Gli Incredibili 2, ha messo mano negli anni a titoli come Star Trek, Mission: Impossible - Protocollo fantasma, Jurassic World, Rogue One e a Doctor Strange, suo primo e unico cinecomic. Fino ad oggi.

Spider-Man: Far From Home porterà Peter Parker lontano dagli Stati Uniti, come confermato da Kevin Feige, riflettendo le conseguenze globali esplose in sala con Avengers: Infinity War. Protagonista sempre Tom Holland, affiancato da Zendaya e Marisa Tomei, da Jake Gyllenhaal negli abiti di Mysterio e da Michael Keaton in quelli di Adrian Toomes / The Vulture. Tra le new entry anche J.B. Smoove e Numan Acar, mentre torneranno sul set anche Samuel L. Jackson e Cobie Smulders, rispettivamente nei panni di Nick Fury e Maria Hill.

