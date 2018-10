Star Wars 9: nuovo rumor conferma il ritorno di un grande villain della saga

Uno dei villain più potenti della saga tornerà nello "Star Wars 9" di JJ Abrams?

ATTENZIONE!!! A seguire potreste incorrere in potenziali SPOILER del film "Star Wars 9", quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Potrebbe l'Imperatore Palpatine fare un ritorno nell'iconica galassia lonata lontana? Secondo un nuovo rumor l'iconico villain farà il suo ritorno in Star Wars 9. Oltre alla possibile comparsa di Palpatine, questo rumor rivela potenziali spoiler sulla trama di "Star Wars 9", in questo momento tenuta sotto il più stretto riserbo da Lucasfilm, quindi il consiglio è di procedere nella lettura con estrema cautela.

Siete ancora lì? Molto bene, proseguiamo col dire che un ritorno di Palpatine è stato ipotizzato da diverso tempo con voci che lo davano già nel cast de "Gli Ultimi Jedi". Secondo questo nuovo rumor J.J. Abrams porterà Kylo Ren faccia a faccia con l'ex maestro di Darth Vader. A seguire trovate la descrizione di questa fonte anonima sul come si svolgerà questa scena.

L'Imperatore Palpatine giocherà un ruolo nell'Episodio 9. Nello specifico, Kylo Ren con una spada laser accesa, presumibilmente la sua spada laser a croce, attraversa una porta blindata su un pianeta giungla ed entra in quello che sembra essere un bunker. Successivamente Kylo Ren tiene un oggetto quadrato che proietta una proiezione realistica dell'imperatore Palpatine. La mano di Palpatine viene alzata di fronte a Kylo Ren mostrando progetti o piani che potrebbero essere di una nuova arma.

Nonostante questi dettagli siano solo un rumor, bisogna ammettere che questa scena è piuttosto intrigante poiché oltre a riportare Ian McDiarmid nei panni di Palpatine, nella medesima modalità in cui Darth Maul è tornato nello spin-off "Solo", la scena potrebbe introdurre anche un Holocron Sith, mostrato nella serie animata Star Wars Rebels, ma non ancora portato sul grande schermo. Un Holocron è descritto come un oggetto di forma cubica oppure piramidale poco più grande di un palmo il cui scopo è di contenere informazioni e registrazioni in forma di ologramma.

Star Wars 9: nuove foto dal set rivelano un pianeta giungla "Star Wars 9" di JJ Abrams ha iniziato le riprese per un'uscita nei cinema fissata al 20 dicembre 2019.

È interessante notare che alcuni elementi di questa scena sono simili ad elementi della trama del videogioco Star Wars: Battlefront II dove Luke Skywalker, dopo gli eventi de "Il ritorno dello Jedi", si dirige verso un pianeta giungla di nome Pillio dove il cavaliere Jedi trova un bunker lasciato da Palpatine. Nel bunker Luke trova una bussola che lo condurrà ad Ahch-To e al primo tempio Jedi. Inoltre Palpatine appare in "Battlefront II" come un ologramma.

J.J. Abrams sta attualmente girando il capitolo finale della saga Skywalker, che arriverà nei cinema il 20 dicembre 2019.

