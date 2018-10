Micro di Michael Crichton, due nuovi sceneggiatori per il film

Di Federico Boni venerdì 12 ottobre 2018

Michael Crichton tornerà in sala con la sua ultima fatica. Micro.

Neil Widener e Gavin James adatteranno Micro di Michael Crichton per il grande schermo. Parola di Deadline. I due prenderanno il posto di Darren Lemke, sceneggiatore di Shazam, precedentemente annunciato dalla Amblin.

Edito in Italia da Garzanti e di fatto ultimo progetto di Crichton prima di morire, Micro prende vita a Honolulu, Hawaii. In un buio stabile di periferia, ufficio di un piccolo avvocato del luogo, regna il silenzio. Tutto sembra in ordine. Se non fosse per tre cadaveri stesi sul pavimento. Sul loro corpo non ci sono segni di lotta, solo dei piccolissimi ma profondi e letali tagli. L'unico indizio trovato sul luogo del delitto è un minuscolo robot, quasi invisibile all'occhio umano, dotato di lame affilatissime. La polizia brancola nel buio. Quello che tutti ignorano è che la Nanigen Micro-Technologies, una società che si occupa di microtecnologie mediche, nella foresta hawaiana nasconde una base segreta, dove mette alla prova apparecchiature finora ignote alla comunità scientifica. Qui è in corso un'operazione rivoluzionaria dai finanziamenti occulti, tesa a studiare le infinite forme di vita di cui brulica il sottobosco per sfruttarne le risorse a scopo medicinale. I dirigenti della Nanigen sono pronti a uccidere chiunque metta i bastoni fra le ruote a questo investimento miliardario. Ma per i loro laboratori hanno bisogno di reclutare nuovi, ignari scienziati: un gruppo di dottorandi delll'università di Harvard capitanati da Peter Jansen, esperto di veleni, e Karen King, aracnologa. I sette giovani, una volta approdati alle Hawaii, si trovano catapultati di persona in un pericolosissimo esperimento scientifico, e costretti a fronteggiare una natura sorprendentemente ostile e sconosciuta. La foresta è piena di tranelli e ogni ramo, ogni radice che si insinua nel terreno nascondono minacce mortali, pronte a sopraffarli. E l'unica arma che gli studiosi possono usare per difendersi è la loro conoscenza del regno vegetale e animale...

Un romanzo che ha raccolto il testimone di Jurassic Park per l'abilità nell'unire divulgazione scientifica e avventura. Crichton morì prima di completarlo, nel 2008. Il manoscritto incompleto venne trovato nel suo computer e completato da Richard Preston. Il libro è stato poi pubblicato nel 2011.

Il film sarà prodotto da Frank Marshall insieme a Sherri Crichton e Laurent Bouzereau, mentre la Universal Pictures si occuperà della distribuzione cinematografica.

Fonte: Comingsoon.net