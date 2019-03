Un Viaggio a Quattro Zampe: nuovo trailer italiano del film "A Dog’s Way Home"

Di Pietro Ferraro mercoledì 13 marzo 2019

Un Viaggio a Quattro Zampe: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Charles Martin Smith nei cinema italiani dal 14 marzo 2019.

Il 14 marzo arriva nei cinema italiani Un Viaggio a Quattro Zampe (A Dog’s Way Home), film che racconta l’avventura di Bella (voce di Bryce Dallas Howard), un cane che intraprende un epico viaggio lungo 400 miglia per ricongiungersi con il suo amato padrone.

La trama del film ci ha riportato alla mente un classico della Disney, il live-action In fuga a quattro zampe, remake del film L'incredibile avventura a sua volta ispirato dall'omonimo romanzo di Sheila Burnford.

Nonostante il film sia basato su un libro dello stesso autore, "Un Viaggio a Quattro Zampe" non è un sequel di Qua la zampa! che ha in uscita un suo sequel diretto in arrivo nelle sale a maggio di quest'anno dal titolo A Dog's Journey.

Charles Martin Smith (Air Bud, L'incredibile storia di Winter il delfino) dirige "Un Viaggio a Quattro Zampe" da una sceneggiatura di W. Bruce Cameron (Muffin Top: A Love Story) e Cathryn Michon (Cook Off!) basata sul libro "A Dog's Way Home" di Cameron. Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Alexandra Shipp, Wes Studi e Edward James Olmos completano il cast.

Tra le curiosità legate al film segnaliamo un cameo del regista Ron Howard, che è il padre di Bryce Dallas Howard (voce di Bella) ed è stato coprotagonista con Charles Martin Smith del film American Graffiti.



Un Viaggio a Quattro Zampe: trailer italiano del film "A Dog’s Way Home"

Sony Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Un Viaggio a Quattro Zampe (A Dog’s Way Home), film che racconta l’avventura di Bella, un cane che intraprende un epico viaggio lungo 400 miglia per ricongiungersi con il suo amato padrone.

Nella versione originale c'è Bryce Dallas Howard a prestare la voce all'adorabile cane Bella. Il film è tratto dall'omonimo libro di W. Bruce Cameron, che è un sequel del bestseller Dalla parte di Bailey (A Dog's Purpose). Howard ha accettato il ruolo dopo aver letto il primo libro, che è stato anche trasformato in un film, Qua la zampa! del 2017 diretto da Lasse Hallström. L'attrice ha raccontato che il film è stato in grado di aiutare la sua famiglia ad affrontare la morte del loro gatto.

"Un Viaggio a Quattro Zampe" diretto da Charles Martin Smith (L'incredibile storia di Winter il delfino) arriva nelle sale italiane a marzo 2019.





A Dog’s Way Home: trailer del film con Bryce Dallas Howard nei panni di un'adorabile cane

Sony Pictures ha reso disponibili trailer e locandina di A Dog's Way Home, dramma per famiglie che vede Bryce Dallas Howard prestare la voce all'adorabile cane Bella, che si separa dalla sua famiglia e fa un lungo viaggio per tornare da loro.

Nel trailer vediamo Lucas Ray che prende con sé il cucciolo trovatello Bella, un gesto che cambierà per sempre la sua vita. Lucas la porta di nascosto nel suo palazzo e decide di rischiare ulteriormente portandola anche al lavoro, un ospedale dove fornisce servizi di terapia per veterani di guerra con l'ausilio di cani. Bryce Dallas Howard fornisce la voce e i pensieri più intimi di Bella, scopriamo così che lei ama inseguire gli scoiattoli, che è il modo in cui si perde, intraprendendo un viaggio di oltre 600 chilometri nel tentativo di tornare da Lucas.

Il cast del film oltre a Bryce Dallas Howard include Ashley Judd, Edward James Olmos, Alexandra Shipp, Wes Studi, Chris Bauer, Barry Watson e Jonah Hauer-King.

Bryce Dallas Howard parlando del film lo ha definito "emozionante" e "divertente".

Questo film è davvero emozionante e ti coinvolge, ma direi che è anche divertente. C'è molto divertimento. C'è molta avventura. Il film è incentrato sul viaggio di questo cane per trovare la strada di casa e ritrovarsi con colui che l'ha salvato, penso che sia davvero appropriato per i bambini più piccoli.

Durante una scena del trailer che coinvolge dei lupi, Bella viene protetta da un puma. Bryce Dallas Howard ha cercato spiegare perché il puma ha salvato Bella invece di mangiarla e ha elogiato la capacità dell'autore W. Bruce Cameron di scrivere delle relazioni tra animali e umani.

Bella è stata cresciuta da un gatto e, a sua volta, finisce per essere la migliore amica di un puma! W. Bruce Cameron scrive degli animali e delle loro relazioni con gli esseri umani, riconosce genuinamente l'emozione che ne scaturisce e quanto sia intensa.

"A Dog's Way Home" diretto da Charles Martin Smith (L'incredibile storia di Winter il delfino) debutta nei cinema americani l'11 gennaio 2019.

